Les statistiques de PSG-Auxerre : Mbappé fond sur Cavani, Galtier égale Houllier

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après le match PSG-Auxerre (5-0) lors de la 15e journée de Ligue 1.

● Le PSG totalise plus de 40 points après ses 15 premiers matches d'une saison de Ligue 1 (41 points) pour la 5e fois de son histoire (en comptant 3 points pour une victoire), après 1985-1986 (41), 2015-2016 (41), 2017-2018 (41) et 2018-2019 (43). C'est d'ailleurs la seule équipe à avoir réussi une performance de ce genre à ce stade dans l'élite.

● L'AJ Auxerre totalise 13 points après 15 matches de Ligue 1 2022-2023, son deuxième plus faible total à ce stade dans son histoire dans l'élite après 1981-1982 (11, 15e en fin de saison).

● Seul le Bayern Munich (10) a marqué plus de fois 5 buts ou plus dans un match toutes compétitions confondues en 2022 que Paris (9).

● C'est la première fois depuis que Lionel Messi est arrivé à Paris que le PSG enchaîne 4 buts toutes compétitions confondues sans que l'un des membres du trio MNM (Mbappé-Neymar-Messi) ne soit impliqué (Carlos Soler, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Renato Sanches et Hugo Ekitike).

● Kylian Mbappé a marqué son 190e but toutes compétitions confondues avec le PSG et n'est plus qu'à 10 unités du recordman Edinson Cavani. Il a été décisif contre 29 des 30 adversaires affrontés en Ligue 1, seule exception : le PSG.

● Carlos Soler (PSG) a trouvé la faille sur 2 de ses 3 tirs tentés en Ligue 1 (1 but contre Troyes, 1 but face à Auxerre). Il a marqué seulement son deuxième but de la tête dans le Top 5 européen (sur 33 réalisations), après celui inscrit avec Valence le 20 février 2022 contre Barcelone.

● Seuls Caio Henrique et Jonathan Clauss (5) ont délivré plus de passes décisives en Ligue 1 cette saison parmi les défenseurs/pistons de l'élite que le latéral de Paris Nuno Mendes (4).

● Hugo Ekitike a marqué son premier but toutes compétitions confondues avec le PSG, pour son 12e match et son 8e tir (le 5e cadré).

● Lionel Messi a touché 18 fois les montants toutes compétitions confondues depuis son premier match avec le PSG le 29 août 2021, au moins 8 de plus que tout autre joueur du club de la capitale sur la période.

● Christophe Galtier est seulement le deuxième entraîneur à n'avoir perdu aucun de ses 22 premiers matches sur le banc du PSG toutes compétitions confondues (18 victoires, 4 nuls), après Gérard Houllier (16 victoires, 6 nuls).