Les statistiques de Monaco-Nice : Terem Moffi dans la légende du derby azuréen

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après le derby Monaco-Nice (0-3).

Du jamais-vu depuis 57 ans !

● Monaco a perdu par au moins 3 buts d'écart contre Nice à domicile en Ligue 1 pour la première fois depuis le 30 janvier 1966 (0-3 également).

● L'OGC Nice a remporté 6 de ses 8 matches de Ligue 1 sous Didier Digard (2 nuls), c'est plus que lors de ses 17 disputés sous Lucien Favre cette saison (5 succès, 6 nuls, 6 défaites).

● L'OGC Nice compte 17 points à l'extérieur contre les équipes de la 1re moitié de tableau actuelle en Ligue 1 cette saison (5 victoires, 2 nuls, 2 défaites), le meilleur total du championnat.

● Monaco a perdu 4 de ses 9 rencontres face à l'actuel Top 7 de Ligue 1 cette saison (2 victoires, 3 nuls).

● L'OGC Nice n'a encaissé qu'un seul but lors de ses 7 derniers matches de Ligue 1, c'était le 5 février à Marseille (3-1).

● Monaco a échoué à marquer en Ligue 1 pour la première fois depuis le 13 mars à Strasbourg (0-1), la fin d'une série de 34 rencontres en trouvant le chemin des filets (78 buts sur la période).

Terem Moffi marque l'histoire du derby azuréen

● Terem Moffi a inscrit 14 buts en Ligue 1 cette saison (ses 2 premiers avec Nice), deuxième meilleur total pour un joueur africain des 5 grands championnats derrière son compatriote nigérian Victor Osimhen (19).

● Terem Moffi est le premier joueur de Nice impliqué sur 3 buts (2 buts, 1 passe décisive) contre Monaco lors d'un match de Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition (2006-2007). C'est aussi la première fois que le Nigérian est impliqué sur 3 buts lors d'une rencontre dans l'élite à l'extérieur.

● Le milieu de Nice Khéphren Thuram a été buteur et passeur pour la deuxième fois en 9 matches de Ligue 1 en 2023, lui qui ne l'avait jamais été dans ses 95 premières rencontres dans l'élite.

● Le défenseur de Nice, Dante (39 ans et 131 jours), est le joueur le plus âgé à être impliqué sur 3 buts dans les 5 grands championnats cette saison (1 but, 2 passe décisive).