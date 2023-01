La statistique qui montre que le centre de formation de l'OM ne sert à rien

Dans son dernier rapport, l'Observatoire du foot du CIES accable l'OM pour l'utilisation de ses joueurs formés au club.

Depuis de nombreuses années, l'observatoire du football du Centre International d'Etude du Sport (CIES) publie des rapports sur le football.

Dans le dernier en date, publié ce mercredi 18 janvier 2023, le CIES dévoile un classement des clubs qui ont utilisé le plus de joueurs issus de leur centre de formation en équipe première cette saison. Le CIES a analysé le pourcentage de minutes disputées par les joueurs formés au club de 417 équipes provenant de 27 premières divisions européennes.

Pour établir ce classement, le CIES estime qu'un joueur est formé dans un club quand il y a passé au moins trois saisons entre son 15e et 21e anniversaire.

La deuxième place pour Lyon, la 4e pour Montpellier

Dans les cinq grands championnats européennes (Bundesliga, Liga, Ligue 1, Premier League, Serie A), le club qui a utilisé le plus de joueurs issus de son centre de formation en équipe première cette saison (les chiffres ont été arrêtés au 16 janvier 2023) est l'Athletic Club de Bilbao. 13 joueurs du club basque ont foulé les pelouses de la Liga ce qui représente 56,6% des joueurs utilisés.

La deuxième place est occupée par l'Olympique Lyonnais. Onze joueurs issus de sa « formidable académie » ont pris part à un match de Ligue 1 cette saison ce qui représente 52,2% des joueurs utilisés par Peter Bosz puis par Laurent Blanc.

Le podium est complété par le grand rival de l'Athletic Club : la Real Sociedad. 17 joueurs ont porté le maillot du club basque en Liga cette saison soit 40,1% des joueurs utilisés.

Au pied du podium, on trouve un autre pensionnaire de Ligue 1 : le Montpellier HSC avec 9 joueurs soit 39,6% des joueurs utilisés.

Chelsea et Brighton & Hove FC se partagent la tête du classement en Premier League (26,9%) tout comme le SC Fribourg en Bundesliga (31,0%) et l'AS Roma en Serie A (17,8%).

L'OM est le cancre de la Ligue 1 selon le rapport du CIES…

En revanche, onze équipes des cinq grands championnats européens se trouvent en bas du classement avec zéro joueur formé au club ayant disputé la moindre minute en championnat cette saison.

Pour la Ligue 1, il n'y a qu'un seul représentant : l'Olympique de Marseille, club peu réputé pour lancer des jeunes issus de son centre de formation en Ligue 1…

Concernant les autres équipes des cinq grands championnats européennes on trouve un club de Premier League (Brentford FC), un club de Bundesliga (l'Union Berlin), trois clubs de Liga (Cádiz, Getafe et Almería) ainsi que cinq équipes de Serie A (Bologne, Lecce, l'Udinese, Cremonese et la Salernitana).