La statistique étonnante de Randal Kolo Muani avec l'Eintracht Francfort

Lors de la défaite de Francfort face au Napoli, Randal Kolo Muani s'est illustré d'une drôle de façon.

Mardi soir, l'Eintracht Francfort recevait le Napoli à l'occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions.

Kolo Muani pas à la fête contre le Napoli

Et le club allemand a vécu une soirée très compliquée puisqu'il a été battu le score de 2 buts à 0. L'addition aurait pu être encore plus salée sans un Kevin Trapp des grands soirs : le portier a réalisé 9 arrêts (dont un penalty). Une performance XXL puisqu'aucun gardien n'avait fait mieux sur un match à élimination directe de Ligue des Champions depuis avril 2021 (10 pour Keylor Navas avec Paris contre le Bayern Munich).

A contrario, son coéquipier, Randak Kolo Muani n'a pas été à la fête. L'attaquant français n'a tiré qu'une seule fois au but, sans trouver le cadre, n'a gagné que 33% de ses duels (5/15) et a perdu 15 ballons.

Pis, il a été expulsé à la 58e minute pour une semelle, involontaire, sur Franck Zambo Aguissa. Et ce carton rouge fait apparaître une statistique étonnante sur Kolo Muani.

La stat étonnante de RKL depuis son arrivée en Allemagne

Depuis son arrivée cet été à l'Eintracht Francfort, « RKL » a écopé de deux cartons rouges en 31 matches disputées, toutes compétitions confondues, alors que cela ne lui était jamais arrivé en 87 rencontres avec Nantes ni lors de ses cinq sélections avec l'équipe de France !

Avant son expulsion contre Naples, Randal Kolo Muani avait quitté ses partenaires avant la fin du match entre Francfort et l'Union Berlin, le 1er octobre 2022. Ce jour-là, Kolo Muani avait reçu deux cartons jaunes.

Après la rencontre face à Naples, son entraîneur, Oliver Glasner, a pris sa défense : « Ce carton rouge est bien sûr très amer pour Kolo Muani et pour l'équipe. Nous avons eu une situation similaire à Stuttgart, avec une faute de l'adversaire et l'arbitre a expliqué que si le premier joueur joue le ballon, il ne doit être sanctionné que d'un carton jaune. C'est pourquoi Kolo Muani aurait dû recevoir la même sanction contre le Napoli. Mais l'arbitre a décidé de lui adresser un carton rouge et nous devons accepter sa décision. »

« Nous allons tout faire pour que Randal retrouve la confiance après cette expulsion et il sera en pleine forme pour jouer en Bundesliga », a ajouté Glasner.