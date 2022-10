Sporting - OM : Tudor, Guendouzi, Harit...les réactions des Marseillais aux anges

Après la victoire de l'OM sur la pelouse du Sporting, les joueurs et l'entraîneur du club phocéen ont analysé cette belle performance.

L'Olympique de Marseille enchaîne un second succès de rang en Ligue des champions. Une très belle performance de la part des Phocéens qui peuvent se mettre à rêver d'une qualification pour les huitièmes de finale qui semblait totalement inenvisageable après les deux premières rencontres. En conférence de presse, Igor Tudor est revenu sur le succès maîtrisé de l'OM sur la pelouse du Sporting et considère que la qualification est jouable.

Tudor : "Tout est ouvert"

"C'est une performance fantastique. On a fait un très bon match, du début à la fin, on a mérité les trois points. Avec ces six unités au compteur, on peut commencer à rêver d'une accession au tour suivant, à deux journées de la fin de la phase de poules. Mais le classement est serré, les quatre équipes peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale", a expliqué Igor Tudor.

"La confiance est élevée, l'équipe me semble dans un bon moment, et dans un très bon état physique. Hier (mardi), à la veille de la rencontre, trois ou quatre joueurs sont venus me voir pour me dire : ''Ne vous inquiétez pas, coach, demain, on sera au rendez-vous, on va gagner.'' C'était un bon moment, de belles sensations. Aujourd'hui, tout est ouvert, nous avons ces deux rencontres, on y va match après match, et on va voir ce que ça donne. Mais c'est bien de se trouver dans cette position, et on est tous heureux d'y être", a conclu l'entraîneur de l'OM.

Harit : "Rien n'est joué dans ce groupe"

Auteur d'un très bon match, en zone mixte, Amine Harit s'est mis à rêver en grand : "On savait que ce serait un match compliqué mais nous sommes restés dans la continuité du match aller et on a su mettre du rythme, les déranger et c'est sûr que ce carton rouge, encore une fois qu'on provoque, il ne faut pas le minimiser car j'ai pu entendre qu'on a de la chance mais le rouge, il faut le provoquer. Rien n'est joué dans ce groupe, à nous d'être lucides sans trop se mettre de pression".

"On va recevoir Tottenham dans un Vélodrome en feu, à nous de saisir l'opportunité et d'essayer d'arracher la qualification. Les victoires en appellent d'autres. Il y a une force de caractère dans cette équipe, la confiance est présente. Maintenant que la victoire est assurée ici, on va se concentrer sur le Classique et on va essayer d'aller au Parc des Princes pour faire un résultat", a conclu Amine Harit.

Guendouzi : "Si on continue sur cette voie, on va réussir de très belles choses"

Buteur, Mattéo Guendouzi a exprimé sa fierté, en zone mixte, après cette victoire et a expliqué pourquoi il a tiré le penalty : "Même moi, je me suis surpris en prenant le ballon, je me suis demandé ce que je faisais. J'ai pris mes responsabilités. Cela a fonctionné, je l'ai parfaitement tiré. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui tirera le prochain penalty, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus !"

"On a rectifié l'entame de match par rapport à l'aller. Ils ont essayé de venir très haut pour nous presser, on a réussi à très bien casser leur pressing avec de très belles sorties de balle, c'était vraiment intéressant de leur montrer d'entrée qu'on n'avait pas peur, qu'on avait de la personnalité, qu'on était conscient de nos qualités. On l'a montré dès le début du match et un très bon résultat a suivi. Si on continue sur cette voie, on va réussir de très belles choses", a conclu l'international français.