Sporting - OM : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Sporting - Marseille : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

L'Olympique de Marseille a connu une semaine contrastée. Un peu à la surprise générale, l'OM s'est totalement relancé en Ligue des champions avec sa victoire contre le Sporting, mardi dernier dans un match particulier, à huis clos et qui a débuté avec une demi heure de retard. Mal parti dans cette rencontre, l'OM a finalement signé un précieux succès le relançant dans la course à la qualification.

Certes, Marseille est dernier de son groupe avec trois points, mais avec un point de retard sur Tottenham et Francfort, et trois sur le Sporting. Autant dire que ce déplacement à Lisbonne est une chance en or pour l'Olympique de Marseille. Un succès permettrait à l'OM de rêver d'une qualification pour les huitièmes de finale, ce qui serait une première depuis la saison 2011-2012.

Néanmoins, l'Olympique de Marseille n'a pas préparé cette rencontre de la meilleure manière possible avec une défaite face à la lanterne rouge de Ligue 1, Ajaccio, dans un match décevant et frustrant pour Igor Tudor. Qui plus est, le Croate devra faire sans deux habituels titulaires, Jonathan Clauss et Mattéo Guendouzi (voir ailleurs), ce qui compliquera la tâche de l'OM.

En face, le Sporting sera revanchard après son match raté à Marseille. Les hommes de Ruben Amorim ont repris leur marche en avant avec une victoire contre Santa Clara en championnat. Privé d'Adan, suspendu après son carton rouge à l'aller, le Sporting a son destin en main et comptera sur un public survolté à José Alvalade pour glaner trois points importants qui positionnerait le club portugais en très bonne posture pour retrouver les huitièmes de finale de la Ligue des champions depuis la saison 2008-2009.

Horaire et lieu du match Sporting CP - Olympique Marseille

Ville : Lisbonne

Lisbonne Stade : Estadio José Alvalade XXI

Estadio José Alvalade XXI Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Sporting - OM ?

Sporting CP - Olympique Marseille

Ligue des champions

Mercredi 12 octobre

21h sur Canal + (et Canal + Foot)

Stream : RMC Sport en direct, RMC Sport 1, Canal +, Canal+ Foot

Prise d'antenne : 19h50 sur Canal + et Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle du Sporting et de l'OM

Sporting : VDVDV



OM : DNVVD

Les blessés et absents :

Mauvaise nouvelle pour Igor Tudor qui va devoir faire sans deux titulaires lors du match aller. Jonathan Clauss, sorti sur blessure la semaine dernière à la demi heure de jeu, est indisponible pour plusieurs semaines tandis que Guendouzi, absent face à Ajaccio, ne sera vraisemblablement pas de la partie pour le déplacement à Lisbonne. Kolasinac est lui aussi indisponible pour cette rencontre.

Du côté du Sporting, Adan, auteur d'un match catastrophique à l'aller, impliqué sur deux buts et expulsé rapidement, sera suspendu pour cette rencontre. Pedro Porro, le dynamique latéral droit manquera également à l'appel tout comme Neto, Jovane Cabral et Daniel Bragança, trois absents de longue date.

Les équipes probables

XI de départ de l'OM : Lopez - Mbemba, Bailly, Gigot - Kaboré, Veretout, Rongier, Nuno Tavares - Under, Sanchez, Harit.

XI de départ du Sporting : Israel - Esgaio, Inacio, Saint-Juste, Reis, Santos - Ugarte, Morita - Trinçao, Edwards, Gonçalves.