Sporting, Jérémy Mathieu confirme les approches de l'AS Monaco

Le défenseur français du Sporting a admis avoir été contacté par l'AS Monaco cet hiver. Il s'est exprimé sur son avenir.

Titulaire indiscutable au Sporting Portugal, Jérémy Mathieu, du haut de ses 35 ans, dispose d'une expérience du haut niveau susceptible d'intéresser plusieurs clubs de Ligue 1 que ce soit cet hiver ou l'été prochain. En fin de contrat à l'issue de la saison, l'international français ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Dans une interview accordée à Foot Mercato, Jérémy Mathieu a toutefois avoué avoir été en contact avec l'AS Monaco cet hiver.

"Oui, Monaco m’a approché. J’ai vu qu’ils ont recruté quelques joueurs importants, ils veulent se relancer. C’est un projet intéressant. On verra peut-être l’année prochaine, pourquoi pas. Mais je suis bien dans mon club et je veux finir ce que j’ai commencé. On verra s’ils sont toujours intéressés en fin de saison et pourquoi pas discuter, voir aussi ce que le Sporting veut faire avec moi", a indiqué le défenseur central.

Un retour en France possible pour Mathieu

"D'autres approches ? En France, non (...) C’est totalement faux pour Nantes et l’OM. Ces deux clubs ne m’ont pas approché. Il n’y a eu aucun contact. Je parle en mon nom. J’ai quitté mes anciens agents. Donc s’il y a des personnes qui se sont fait passer pour mes agents, juste dire à ces clubs que c’est totalement faux. Désormais, je prends mes décisions seul en tenant compte de l’avis de ma femme", a ajouté Jérémy Mathieu. À ne pas rater Mercato - Le Genoa ouvre la porte à un départ de Piatek au Milan

Le Français n'écarte pas un retour en France : "J’arrive en fin de contrat. Personnellement, j’ai discuté un petit peu avec le président. Il m’a dit clairement qu’ils aimeraient peut-être me prolonger. Il faudra voir toutes les conditions à côté. On sait que j’ai eu quelques touches avec d’autres clubs aussi. Ils m’ont contacté personnellement. Pour le moment, je me plais ici. Je leur ai dit personnellement. On verra. Je prendrai une décision certainement en fin de championnat ou peut-être avant. Ils sont au courant. Je prends le temps de la réflexion et on verra par la suite. Je me sens très bien au Sporting".

"Je prends beaucoup de plaisir. Bouger pour bouger, ça ne m’intéresse plus. Je pense que j’ai fait mes preuves. Je n’ai rien à prouver. Tout ce qui m’intéresse, c’est jouer, prendre du plaisir, m’éclater. C’est ce que je fais ici. Déjà, je pense qu’avant tout j’écouterai le Sporting afin de voir ce qu’ils me proposent. Comme je vous l’ai dit, je me sens bien là-bas. Mais ensuite, un retour en France... Pourquoi pas pour boucler la boucle et terminer ma carrière en France. On verra. Non je ne vais pas raccrocher les crampons à la fin de la saison (sourire). J’ai toujours l’envie", a conclu Jérémy Mathieu.