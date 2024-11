Sporting CP vs Arsenal

Comment regarder le match de Ligue des Champions entre Sporting et Arsenal, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les deux équipes.

Arsenal cherchera à se rattraper dans la phase de ligue de la Ligue des Champions lors de son opposition contre le Sporting au Stade José Alvalade mardi.

Les Gunners ont subi dernièrement une défaite 1-0 contre l'Inter dans la nouvelle compétition européenne, tandis que l'équipe portugaise cherchera à prolonger sa série d'invincibilité à 19 matchs toutes compétitions confondues.

Voici tout ce que vous devez savoir sur cette partie. Comment regarder, y compris la chaîne de télévision, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Sporting - Arsenal ?

La rencontre entre le Sporting et Arsenal sera à suivre ce mardi à partir de 21h sur la chaine Canal+ Live 3. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match

Ligue des Champions - Ligue des Champions Estadio Jose Alvalade

Le match de l'UEFA Champions League entre le Sporting et Arsenal se déroulera à l'Estadio Jose Alvalade à Lisbonne, au Portugal.

Il débutera à 21h heure française le mardi 26 novembre.

Infos des deux équipes et effectifs

Infos de l'équipe du Sporting

Joao Pereira a été intronisé au poste d'entraîneur principal suite au départ de Ruben Amorim, qui a été nommé comme le nouveau manager de Manchester United.

L'attaquant vedette Viktor Gyokeres mènera la ligne d'attaque aux côtés de Francisco Trincao, mais l'ancien joueur des Spurs Marcus Edwards devra intervenir pour remplacer Pedro Goncalves, blessé, tandis que Nuno Santos reste également écarté pour cause de blessure.

Nouvelles de l'équipe d'Arsenal

Le coach des Gunners, Mikel Arteta, reste privé des absents de longue durée Ben White, Takehiro Tomiyasu et Kieran Tierney en raison de blessures.

Au rayon des bonnes nouvelles, Riccardo Calafiori, Bukayo Saka, Leandro Trossard et Declan Rice étaient tous opérationnels lors de la récente victoire 3-0 en championnat contre Nottingham Forest.

Malgré le fait qu'il soit resté sur le banc lors de la victoire contre Forest, Rice devrait faire partie du onze contre le Sporting, tout comme Gabriel Martinelli et Kai Havertz, ainsi que Thomas Partey ou Mikel Merino.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classements