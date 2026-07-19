Djed Spence, défenseur de l’équipe d’Angleterre, a affirmé que ses coéquipiers étaient déterminés à poursuivre l’aventure avec le « grand entraîneur » Thomas Tuchel après la Coupe du monde 2026.

Les Three Lions ont décroché la troisième place du Mondial en battant la France tôt ce dimanche matin, au terme d’un match haletant conclu sur le score de 6-4.

Sous contrat avec les Three Lions jusqu’à l’Euro 2028, Tuchel avait été sous pression après la défaite en demi-finale contre l’Argentine (2-1).

Interrogé sur la possibilité de poursuivre l’aventure avec Tuchel, le latéral gauche de Tottenham, auteur d’une campagne éclatante, a répondu : « Oui, bien sûr, ils y tiennent beaucoup. C’est un entraîneur formidable et nous avons construit quelque chose d’exceptionnel. »

« Ce n’était pas notre objectif, mais c’est un pas en avant. C’est notre meilleur résultat depuis 1966, donc nous avançons dans la bonne direction, et nous espérons obtenir un résultat positif lors du prochain tournoi », a-t-il ajouté, selon le journal anglais « Metro ».

Il a ajouté : « Nous devons tirer les enseignements de ce tournoi. Nous avons beaucoup appris, réalisé de bonnes performances et nous devons en profiter lors de la prochaine compétition et des prochains matchs. Il faut retenir les leçons de cette expérience et espérer un résultat positif. »

Interrogé sur la question de savoir si cette victoire mémorable contre la France constituait une réponse aux critiques dont l’entraîneur avait fait l’objet depuis la défaite face à l’Argentine, le joueur de Tottenham, tout en soutenant son entraîneur, a rejeté cette idée, affirmant que les opinions des médias et des supporters n’avaient eu pratiquement aucun impact sur l’équipe.

Il a conclu : « Non, je ne pense pas que nous nous concentrions vraiment sur le bruit extérieur. Nous devons simplement nous concentrer sur nous-mêmes et sur notre propre cercle, et contrôler ce que nous pouvons contrôler. »

Il conclut : « Nous étions déçus d’être sortis en demi-finale, mais nous avons montré un grand mental pour gagner aujourd’hui. Tout mon respect à l’équipe. »

Interrogé sur sa propre progression, il a reconnu qu’il lui avait fallu du temps pour s’imposer en Premier League, mais il a affirmé avec conviction : « Oui, je le peux. »

« J’ai toujours cru en mes capacités, et les moments difficiles ne déterminent pas mon destin. C’est pourquoi j’ai travaillé dur et j’ai toujours eu confiance que j’arriverais là où je suis aujourd’hui. »

Il a conclu : « Je ne peux que remercier Dieu, c’est un immense honneur de faire partie de cette équipe. »