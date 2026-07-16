Speed s’adresse à Liamal : « Sauve les fans de Ronaldo de Messi ! »

Le créateur de contenu américain Speed a adressé un message direct à la star espagnole Lamine Yamal avant la finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Argentine, l’exhortant à mener « La Roja » vers la victoire et à priver Lionel Messi d’un nouveau titre mondial.

Lors d’un direct sur YouTube, Speed a lancé : « Lamine Yamal, ce message est pour toi… Reste concentré ! Je t’en prie, fais-le, tu dois battre l’Argentine en finale de la Coupe du monde. »

L’influenceur, connu pour son soutien inconditionnel à Cristiano Ronaldo, a ajouté : « Sauve-moi… Sauve les fans de Ronaldo. Je ne supporterais pas de voir Messi remporter une nouvelle Coupe du monde, et je ne saurais pas quoi dire en tant que supporter de Ronaldo si cela se produisait. »

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Ces propos sont tenus à la veille de la finale très attendue entre l’Espagne et l’Argentine, dimanche soir, un match présenté comme l’une des confrontations les plus indécises de l’histoire de la compétition.

L’Albiceleste a validé son billet en battant l’Angleterre 2-1 en demi-finale, tandis que la Roja a éliminé la France 2-0 pour atteindre le dernier carré.

Lamine Yamal espère guider l’Espagne vers un deuxième sacre mondial, tandis que Messi vise à conserver le titre conquis en 2022 et à enrichir encore son palmarès légendaire.