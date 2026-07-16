Speed lance un appel à Liamal : « Sauve les supporters de Ronaldo de Messi ! »

Le célèbre créateur de contenu américain Speed a adressé un message direct à la star espagnole Lamine Yamal avant la finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Argentine, l’exhortant à mener « La Roja » vers la victoire et à empêcher Lionel Messi de remporter une nouvelle fois le titre mondial.

Lors d’un direct sur YouTube, Speed a lancé : « Lamine Yamal, ce message est pour toi… Reste concentré ! Je t’en prie, fais-le, tu dois battre l’Argentine en finale de la Coupe du monde. »

L’influenceur, connu pour son soutien inconditionnel à Cristiano Ronaldo, a ajouté : « Sauve-moi… Sauve les fans de Ronaldo. Je ne supporterais pas de voir Messi remporter à nouveau la Coupe du monde, et je ne saurais pas quoi dire en tant que fan de Ronaldo si cela se produisait. »

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Ces propos sont diffusés à la veille de la finale très attendue entre l’Espagne et l’Argentine, dimanche soir, un match présenté comme l’une des confrontations les plus indécises de l’histoire de la compétition.

L’Albiceleste a validé son billet en battant l’Angleterre 2-1 en demi-finale, tandis que la Roja a éliminé la France 2-0 pour atteindre le dernier carré.

Lamine Yamal espère guider l’Espagne vers un deuxième sacre mondial, tandis que Messi vise à conserver le titre conquis en 2022 et à enrichir encore son palmarès légendaire.