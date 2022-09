Spalletti tresse des lauriers à Ndombélé

Luciano Spalletti, le coach de Naples, a tenu des propos très élogieux envers son milieu de terrain français Tanguy Ndombélé.

L'entraîneur de Naples, Luciano Spalletti, était ravi de la victoire des Rangers en Ligue des champions. Et sur le plan individuel, il a tiré son chapeau à son milieu de terrain français Tanguy Ndombélé.

Spalletti complimente Ndombélé

James Sands a été expulsé pour les Rangers, tandis qu'Alan McGregor a arrêté le penalty de Piotr Zielinski. Mais Naples s'est imposé grâce à des buts de Matteo Politano sur penalty, Giacomo Raspadori et Tanguy Ndombélé.

« Je suis très content de mes gars, c'est un signal pour nous, car nous avons besoin de confirmation pour nous faire croire en nos capacités. Ceux qui sont sortis du banc ont vraiment bien fait, Ndombélé a montré une grande force physique dans ces batailles, il est difficile de lui prendre le ballon », a confié Luciano Spalletti à propos de son Francese.

Concernant la prestation globale de sa formation, l’entraineur des Partenopei a confié : « Les Rangers n'avaient pas participé à la Ligue des champions depuis 12 ans, donc nous savions qu'ils auraient ce début de match féroce dans un stade légendaire, mais nous avons tenu bon, nous avons joué, nous n'avons jamais perdu de vue notre objectif et où nous voulions emmener ce match ».

L’entraineur de Naples garde les pieds sur terre

"Nous n'avons pas assez utilisé notre qualité dans le dernier tiers en première mi-temps, mais nous l'avons mieux fait après la pause. Ce que nous avons fait, c'est nous battre pour chaque ballon et nous en avions besoin ici", a ajouté le coach italien.

Liverpool et l'Ajax sont désormais à trois points, Naples étant devant avec six points. "Comme nous avons ramené la victoire contre Liverpool, ne pas prendre trois points ce soir aurait été comme rendre cet avantage que nous avons gagné. C'était difficile, mais l'équipe n'a jamais eu de doutes sur l'attitude à adopter. Après ce match, nous devons garder nos cerveaux allumés et ne pas céder à l’euphorie, même si c'est un résultat très important", a conclu Spalletti.