Spalletti réagit à la rumeur Cristiano Ronaldo

Luciano Spalletti, l’entraineur de Napoli, a commenté la rumeur faisant état d’un possible engagement de Cristiano Ronaldo avec les Partenopei.

Non désiré par la direction de l’OM, pas plus que par celle de l’Atlético, Cristiano Ronaldo a été annoncé dernièrement comme possible transfuge de Naples en cette période de fin de mercato. Mais ce n’était que des bruits sans fondement.

Naples dément tout contact pour Cristiano Ronaldo

La presse transalpine a spéculé sur un possible échange impliquant le Portugais et Victor Osimhen, l’attaquant nigérian de Naples. L’agent de ce dernier s’est vite empressé de démentir cette rumeur et Luciano Spalletti en a fait de même ce samedi en conférence de presse.

« Comme l'a dit l'agent, il n'y a pas de négociation pour Cristiano Ronaldo, a affirmé le technicien italien. J'ai parlé avec De Laurentiis et il m'a dit qu'il n'avait rien reçu de Man United. Nous devons être réalistes : le marché des transferts va se terminer dans quelques jours, c'est un marché difficile ». Réalisme, c’est manifestément le maitre mot chez tous les clubs qui déclinent la possibilité de signer le quintuple Ballon d’Or.

Sporting, la dernière option pour CR7

Le mercato ferme ses portes le 2 septembre prochain et Cristiano Ronaldo se trouve toujours à Manchester United. Ce n’était pourtant pas faute d’avoir exprimé très tôt durant l’été son envie de changer d’air. Il est donc parti pour honorer la deuxième année de son contrat avec les Red Devils, à moins qu’il n’y ait un rebondissement de dernière minute.

La seule option qui semble rester pour CR7 c’est de signer avec le Sporting. Le Portugais, qui a joué la dernière demi-heure du match contre Southampton ce samedi, pourrait décider de boucler la boucle en revenant dans le club où il a été formé. 19 ans après l’avoir quitté, il retrouverait l’Estadio José Alvalade. L’histoire serait belle, d’autant plus qu’il va pouvoir continuer à évoluer en C1. Cette perspective enchanterait beaucoup les romantiques de football, mais il faudrait pour cela que l’intéressé s’accorde à quelques concessions. Les Lisboètes n’ont pas les moyens de s’aligner sur le salaire mirobolant qu’il perçoit à Old Trafford.