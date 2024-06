Southgate attaqué par des supporters !

Des supporters anglais ont été vus en train de jeter des gobelets sur Southgate après l'insipide match nul des Three Lions contre la Slovénie

L'Angleterre a pris la tête de son groupe, mais elle l'a fait en concédant un nul 0-0 à la Slovénie mardi soir. Lorsque le coup de sifflet final a retenti, certains supporters ont hué les Three Lions et, alors que Southgate se dirigeait vers eux pour les applaudir, un petit nombre de supporters lui ont jeté des gobelets vides au RheinEnergieStadion de Cologne.

En ce qui concerne les critiques des supporters, Southgate a déclaré aux journalistes : "Je ne vais pas me dérober. Le plus important, c'est que les supporters restent avec l'équipe".

Southgate ne va pas se dérober

Il a ajouté, lorsqu'on lui a demandé ce qui avait changé pour l'équipe en Allemagne : "Je pense que c'est probablement l'attente. Au cours des six ou sept dernières années, nous avons redonné du plaisir à l'Angleterre. Je pense que cela a été agréable pour les joueurs. Nous devons faire très, très attention à ce que cela reste ainsi".

Southgate a sans aucun doute réussi, en partie, là où les précédents sélectionneurs anglais ont échoué. Il a emmené les Three Lions en demi-finale de la Coupe du monde et en finale de l'Euro, et a créé un environnement favorable où les joueurs ne semblent pas accablés par le fardeau que représente le fait de jouer pour leur pays. Mais l'Angleterre a été languissante, peu inspirée, et son choix d'équipe et de formation a été, sans doute, déconcertant dans cette compétition.