Southampton-Chelsea (1-1) - Premier couac pour les Blues de Thomas Tuchel

Chelsea a été contraint de partager les points ce samedi face à Southampton (1-1), équipe qui restait sur six défaites de rang en Premier League.

À trois jours d'un voyage à Madrid pour défier l'Atlético de Diego Simeone en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Chelsea avait à coeur de confirmer son retour en forme, ce samedi, sur la pelouse de Southampton. Restant sur quatre victoires de rang en Premier League, le club londonien, désormais entraîné par Thomas Tuchel, affrontait qui plus est une équipe largement à sa portée. Et pour cause, Southampton n'avait plus gagné depuis le 4 janvier dernier en championnat.

Les Blues surpris par le réalisme des Saints

Oui mais voilà, le charme du championnat anglais réside dans son caractère imprévisible. Et les Saints l'ont rappelé avec brio. Sur leur première occasion de la partie, les locaux sont en effet parvenus à créer la surprise en ouvrant le score grâce à l'attaquant Takumi Minamino (33e), prêté par les Reds de Liverpool lors du dernier mercato.

Plein de sang froid, l'international japonais a permis à son équipe de gagner en confiance. Moins de dix minutes plus tard (40e), Chelsea réagissait déjà et passait tout proche d'égaliser. Mais la reprise de la tête de Kurt Zouma était détournée par le portier adverse. À la pause, les Blues étaient donc menés au score par les Saints.

Mason Mount, comme un grand

Au retour des vestiaires, Chelsea revenait avec de meilleures intentions. Et celles-ci se sont rapidement avérées payantes. À la 53ème minute de jeu, Mason Mount se faisait tacler maladroitement par Danny Ings et obtenait un penalty pour les Blues. L'Anglais se faisait justice lui-même en prenant le gardien à contre-pied (54e).

Incapable d'inverser totalement la tendance, l'équipe entraînée par Thomas Tuchel était finalement contrainte de partager les points... Un match nul aux allures de défaite pour Chelsea, qui manque l'occasion de revenir provisoirement à un point de la 3ème place occupée par Leicester. Le podium s'éloigne pour les Blues !