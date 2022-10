Southampton - Arsenal : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Southampton-Arsenal.

Apprendre à enchaîner

Si Southampton est venu à bout de Bournemouth lors de la dernière journée de Premier League pour la première fois depuis 5 matchs, c'est en revanche une vague de victoires sur laquelle surfe Arsenal. Les Gunners, vainqueurs de Liverpool il y a peu, leaders du championnat et encore qualifiés pour le prochain tour de Ligue Europa, chercheront à assoir un peu plus leur domination sur le championnat.

Date, horaire et lieu de Southampton - Arsenal

Date : dimanche 23 octobre 2022

Ville : Southampton (Angleterre)

Stade : St Mary's Stadium

Heure du coup d'envoi : 15h heure française

Compétition : 11e journée de Premier League

Arbitrage : Monsieur Robert Jones

Sur quelle chaîne voir le match Southampton - Arsenal ?

En France, la confrontation entre Southampton et Arsenal sera diffusée sur Canal + Foot.

Le streaming pour voir le match Southampton - Arsenal

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application MyCanal.

Southampton - Arsenal, l'avant match

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Southampton - Arsenal

Bella-Kotchap, qui s'est récemment blessé à l'épaule, sera absent côté Southampton, au moins jusqu'en novembre, tout comme Romeo Lavia. Tino Livramento, de son côté, est encore loin d'un retour suite à sa blessure au genou.

Côté Arsenal, c'est Maitland-Niles qui ne sera pas disponible, là encore pour blessure.

Les équipes probables pour la rencontre Southampton Arsenal

Souhampton : Bazunu - Walker-Peters, Caleta-Car, Salisu, Perraud - Elyounoussi, Ward-Prowse, Diallo, Aribo - A Armstrong, Adams.

Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu - Odegaard, Partey, Xhaka - Saka, Jesus, Martinelli.

Les principales déclarations des joueurs et des entraîneurs avant Southampton - Arsenal

Hasenhuttl: “Chaque match que vous gagnez est crucial pour votre confiance en vous. Notre premier objectif chaque saison est d'arriver à 40 points le plus vite possible, donc nous devons en récolter face à chaque équipe, peu importe à quelle point elles sont bonnes."

“Arsenal est potentiellement la meilleure équipe de Premier League en ce moment, et c'est une équipe très développée, avec beaucoup de qualités individuelles. Pour autant, nous devons avoir un bon état d'esprit et, à Saint-Mary (NDLR: nom du stade de Souhampton) nous devons montrer que nous pouvons battre des équipes comme Arsenal et Chelsea."

Arteta: "Ce sera difficile parce que nous avons un seul jour pour vraiment préparer le match. Nous avons visionné certains matchs mais nous n'avons pas finalisé notre préparation puisque nous allons avoir une session d'entrainement demain et qu'ils peuvent jouer de différentes façons."

"Nous savons à quoi nous attendre avec eux, mais nous ne savons pas avec certitude de quelle façon ils vont débuter la rencontre."