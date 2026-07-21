Le Real Madrid a tranché sur la possibilité de recruter le duo composé de Rodri, milieu de terrain de Manchester City, et Michael Olise, ailier du Bayern Munich, après que les rumeurs se sont intensifiées ces derniers temps quant à un éventuel transfert des deux joueurs dans les rangs du club madrilène lors du mercato estival en cours.

Selon les informations rapportées par le réseau « The Athletic », des sources internes au Real Madrid ont confirmé que Rodri n'entre pas dans les plans du club pour le moment, malgré les prestations remarquables livrées par le joueur avec la sélection espagnole et son sacre du titre de meilleur joueur de la Coupe du monde 2026.

Cela survient en dépit des récentes informations, dont la dernière émane dujournal Marca, qui indiquent que Rodri souhaite ardemment porter le maillot du Real Madrid, et que certains membres du conseil d'administration font actuellement pression sur Florentino Pérez, président du club, afin de réévaluer la pertinence de ce transfert.

Le nom de Rodri avait été fortement associé à un transfert vers le Real Madrid, notamment en raison de la grande expérience du joueur en Liga aux côtés de son ancien club, l'Atlético, mais les sources du club ont insisté sur le fait que le milieu de terrain espagnol ne fait pas partie des plans du Real Madrid lors du mercato actuel.

The Athletic a précisé, concernant Michael Olise, que la position du Real Madrid n'a pas changé non plus, le club continuant de démentir l'existence de négociations avec le Bayern Munich au sujet du recrutement de l'ailier français.

Le club avait déjà publié un communiqué officiel dans lequel il démentait s'être engagé dans des négociations pour recruter Olise.

Le réseau a confirmé que le recrutement du joueur au cours de cet été n'est pas envisagé au Real comme un transfert réalisable à l'heure actuelle.

Cela intervient au moment où le Real Madrid se concentre sur l'achèvement de son projet sous la direction de l'entraîneur José Mourinho, qui souhaite renforcer les rangs de l'équipe en recrutant un nouveau défenseur et un milieu de terrain supplémentaire, mais la direction du club estime que la majeure partie du travail sur le marché des transferts a été accomplie, et que la priorité de la prochaine phase sera de se séparer de certains joueurs avant d'envisager de nouveaux transferts.

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