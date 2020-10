« Sorry ma gâtée », Sterling chambre l'OM en musique !

Raheem Sterling a ajouté du sel sur les blessures des supporters de l'OM après la victoire de Manchester City mardi soir.

Marseille a enchaîné face aux Citizens mardi soir, une onzième défaite en C1. Encore une, et le triste record d’ (12) sera égalé.

Et les supporters de l'OM ont en plus dû subir le chambrage - inventif et inspiré, il est vrai - de Raheem Sterling.

Sorry ma gâtée 💔 pic.twitter.com/dcdmCC2sko — Raheem Sterling (@sterling7) October 27, 2020

« Sorry ma gâtée » a publié l’attaquant anglais sur ses canaux sociaux après le match, en clin d’oeil au « oui ma gâtée » qui lance la chanson sortie par un collectif de rappeurs marseillais célèbres, dont Jul et SCH et qui est chère aux fans de l'OM.

Un chambrage musical certainement pas passé inaperçu et qui pourrait peut-être piquer la fierté des joueurs phocéens....