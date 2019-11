Sondage - L'OM va-t-il finir sur le podium en Ligue 1 ?

Dauphin du PSG après sa victoire contre Toulouse, Marseille peut espérer terminer sur le podium en fin de saison, mais va-t-il y parvenir ?

Vainqueur de ce dimanche soir grâce à des buts de Dario Benedetto et Nemanja Radonjic, l' a récupéré la deuxième place du classement. Les Phocéens comptent vingt-cinq points en quatorze matches de championnat et poursuivent leur marche en avant. En début de saison, malgré un recrutement limité, les dirigeants de l'OM avaient fixé comme objectif à André Villas-Boas de terminer sur le podium.

Avec le début de saison mitigé de l'ensemble des cadors, hormis le PSG, l'Olympique de Marseille se retrouve en bonne position alors que la trêve hivernale s'approche à grands pas. Les Phocéens peuvent donc légitimement se mettre à rêver d'accrocher une place sur le podium en fin de saison et donc de retrouver la dès la saison prochaine.

Mais l'OM dispose d'un effectif limité et chaque absence se fait ressentir. Les Phocéens devront donc être au complet le plus souvent possible afin de pouvoir tenir la distance et éviter de se faire reprendre par ses concurrents comme l'Olympique Lyonnais ou encore et , qui rêvent également du podium.

L'OM va-t-il finir sur le podium en ?

C'est pourquoi nous vous avons posé la question sur nos différents réseaux sociaux.

Dauphin du PSG, l'#OM va-t-il terminer sur le podium en fin de saison selon vous ? 👀🧐 — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) November 25, 2019

L'OM va-t-il finir sur le podium en ? ? À vos claviers !