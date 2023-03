Sondage : Giroud préféré à Mbappé par les 7-14 ans !

Selon un sondage Ipsos pour "Le journal de Mickey", Olivier Giroud est la personnalité préférée des 7-14 ans.

Incroyable, mais vrai : Soprano n’est plus la personnalité préférée des 7-14 ans ! Le chanteur marseillais occupait la première place depuis maintenant trois ans, mais il a été battu par deux membres et un ex de l’équipe de France, comme l’a révélé ce lundi un sondage Ipsos pour "Le journal de Mickey".

Soprano battu par le football

La nouvelle personnalité préférée des 7-14 ans s’appelle… Olivier Giroud ! Devant Kylian Mbappé ? Même pas, puisque le crack de Bondy n’occupe que la troisième place, derrière Hugo Lloris.

Derrière, on retrouve un autre footballeur : Antoine Griezmann, qui doit se contenter de la 5e place derrière Soprano, donc.

Aucune femme dans le top 10…

Dans le top 10, on ne retrouve que des hommes (Michou 7e, Omar Sy 8e, Bigflo et Oui 9es et Jamy Gourmaud 10e), tandis que les deux premières femme du classement sont Angèle, 14e, et Louane, 20e. La très populaire chanteuse Aya Nakamura n’arrive que 33e.

Le top 10 des personnalités préférées des 7-14 ans (Ipsos pour "Le journal de Mickey") :

1. Olivier Giroud

2. Hugo Lloris

3. Kylian Mbappé

4. Soprano

5. Antoine Griezmann

6. Thomas Pesquet

7. Michou

8. Omar Sy

9. Bigflo et Oli

10. Jamy Gourmaud