La popularité de la star argentine Lionel Messi a connu un recul notable auprès du public britannique, après qu'un récent sondage réalisé par l'institut « YouGov » a montré que près de la moitié des participants portaient désormais sur lui un regard négatif.

Le quotidien britannique « Daily Mail » a attribué ce recul à ce qu'il a qualifié de « comportement scandaleux et injustifié » de la sélection argentine, lors de la Coupe du monde 2026, qu'elle a conclue par une défaite en finale face à l'Espagne (1-0), lui coûtant le titre.

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Le sondage a révélé que l'image de Messi, auprès d'une large frange de Britanniques, a été affectée par les événements controversés qui ont accompagné le parcours de l'Argentine dans le tournoi, lesquels ont inclus des accusations de jeu violent, des tentatives de provoquer les adversaires, ainsi que les échauffourées qui ont suivi certaines rencontres.

Bien que Messi demeure l'un des footballeurs les plus célèbres et les plus populaires au monde, les résultats du sondage reflètent un changement notable dans le regard de l'opinion publique britannique à son égard.

L'Argentine avait éliminé l'Angleterre (2-1) en demi-finale du Mondial 2026, après avoir inscrit deux buts dans les dernières secondes pour renverser son retard en victoire.



