« Son, le héros »… Un scandale honteux secoue le camp sud-coréen aux États-Unis

Malgré la victoire 2-1 de la Corée du Sud sur la République tchèque lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2026, un climat de tension a envahi le groupe après un incident « honteux » visant le capitaine Son Heung-min.

Selon le quotidien espagnol AS, la polémique a éclaté après la fuite d’une vidéo captant, à leur insu, des journalistes sud-coréens se moquant du capitaine. L’un d’eux a lancé : « Il se prend pour un soldat juste parce qu’il est capitaine », tandis qu’un autre a ajouté : « Il n’a pas encore terminé son service militaire ».

La séquence provoque un tollé au sein du camp sud-coréen, qui perçoit ces propos comme une insulte à un symbole national.

Selon le quotidien ibérique, joueurs et staff technique ont fermement condamné ces propos, rappelant que le service militaire revêt un caractère honorifique en Corée du Sud.

En réaction, la Fédération coréenne a instauré une « stratégie du silence », annulant toutes les conférences de presse sauf celles imposées par la FIFA.

La crise s’est approfondie lorsque les joueurs ont boycoté les médias, jusqu’à ce qu’une séance de réconciliation soit organisée : les trois journalistes impliqués ont alors rencontré l’entraîneur Park pour présenter des excuses officielles, qui ont été acceptées.

L’affaire suscite toujours un vif débat en Corée du Sud, certaines sources évoquant la démission du responsable de la communication de la sélection.

La sélection sud-coréenne souhaite désormais tourner la page au plus vite pour se consacrer à son prochain match face au Mexique, vendredi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.