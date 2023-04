Son arrivée à Naples, sa progression, Kvaratskhelia, son masque... Victor Osimhen se confie

Le buteur nigérian réalise une saison tout simplement exceptionnelle sous le maillot du Napoli et espère bien valider ça par des titres.

Victor Osimhen et le Napoli s'apprêtent à défier le Milan AC en quarts de finale de Ligue des champions, tout en fonçant vers un premier titre de champions d'Italie depuis plus de trente ans.

"Arriver à Naples revient à changer de monde"

Débarqué en Serie A à la fin de l'été 2020, l'attaquant nigérian est absolument inarrêtable cette saison, avec déjà 25 buts inscrits toutes compétitions confondues.

Une belle récompense pour celui qui a eu besoin de temps pour faire ses preuves en Belgique et voir sa carrière récoller. "Charleroi m'a donné de l'exposition, Lille encore un peu plus, mais arriver ici revient à changer de monde. Les fans, je n'avais jamais vu ça, a-t-il confié dans une interview pour France Football.

"Ils vivent pour ce club. Cela a trait au corps, au coeur. À mon arrivée à l'aéroport, j'étais impressionné. Dans le vestiaire, j'ai demandé à Dries (Mertens) et (Kalidou) Koulibaly si ce que je venais de vivre était réel. Ils m'ont répondu en choeur que je n'avais encore rien vu."

Une terre d'accueil parfaite pour laisser exploser son talent : "Pour être considéré comme l'un des meilleurs buteurs d'Europe, il faut passer par différentes phases. Je savais que j'avais les qualités pour atteindre ce niveau. Mais il me fallait un environnement favorable et un état d'esprit positif", poursuit-il.

"Mais je ne pouvais pas voir ça comme un objectif, cela ne marche pas comme ça. Ça devait rester un rêve. Drogba, Lewandowski, ça m'a fait rêver. Il fallait courir après ça mais de manière naturelle, sans y penser tous les matins. Et trouver l'endroit où tout allait s'aligner. Cet endroit, c'est Naples. Et, à vrai dire, tout ne fait que débuter pour moi."

"Avec Kvara, ça a matché quasi instantanément"

Depuis le début de la saison, Osimhen s'éclate aux côtés du nouveau phénomène du football européen, Khvicha Kvaratskhelia. "Avec "Kvara", ç'a matché quasi instantanément, déroule-t-il. C'est un immense talent, mais c'est aussi un bon garçon. Tout le monde l'adore.

"Je ne sais pas comment le décrire mais, dès que je l'ai vu jouer, j'ai compris ce qu'il pouvait apporter à cette équipe. Et, franchement, faire ce qu'il fait, pour sa première saison en Italie, bravo !"

Enfin, l'intéressé s'est confié sur son masque de protection, qu'il porte depuis sa blessure au visage suite à un violent choc avec Milan Skriniar en décembre 2021.

"Vous me donnez l'occasion de remercier le chirurgien et son équipe. Ce sont eux qui ont inventé ce masque sur mesure, confie-t-il. Ils n'avaient jamais été confrontés à ça, donc ils ont tenté des choses, puis on a fini par trouver la bonne formule. Le côté du masque qui protège ma blessure est super dur. Si quelqu'un s'y cogne, c'est lui qui a mal. Sincèrement, je n'ai plus peur."