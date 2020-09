Tottenham, Son absent pour un "long moment"

L'attaquant sud-coréen s'est blessé ce dimanche lors d'un match avec les Spurs. Son indisponibilité risque de durer un bon moment.

L'attaquant de Son Heung-min sera probablement absent pendant un certain temps en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, selon José Mourinho.

L'international sud-coréen a été remplacé à la mi-temps du match nul 1-1 de dimanche contre United au Tottenham Hotspur Stadium. Son, qui a frappé deux fois les poteaux en première mi-temps après que Lucas Moura ait ouvert le score, a été remplacé par Steven Bergwijn pour la deuxième période, le match se terminant de manière controversée lorsque Callum Wilson a égalisé avec un penalty à la 97e minute après une main d'Eric Dier decelée avec la VAR.

L'entraîneur des Spurs, Mourinho, qui s'est empressé de filer dans le vestiaire après que Wilson ait marqué sur place, a déclaré plus tard aux journalistes que la blessure de Son était importante. La nouvelle est un coup dur pour les Londoniens avant ce qui semble être une semaine difficile en trois compétitions.

Mourinho se plaint d'un calendrier trop chargé

Ils rencontrent lors des huitièmes de finale de la Coupe Carabao mardi, deux jours à peine avant d'accueillir le Maccabi Haifa en barrage de .

Les Spurs terminent la semaine par une visite chez l'ancien club de Mourinho, , le 4 octobre. Le Portugais s'en est déjà plaint, en suggérant que le calendrier des rencontres chargé - qu'il considère profondément injuste - est susceptible d'entraîner plus de blessures.

"Il [Son] n'est que le premier", a-t-il déclaré à Sky Sports. "J'imagine mardi, jeudi un autre, dimanche encore deux, mais c'est le respect que Tottenham a. Tottenham est un grand club. Notre histoire en termes de trophées n'est pas aussi grande que les autres clubs et je me rends compte que j'entraîne avec beaucoup de passion et d'amour. J'aime le club et j'aime être ici. Je ne me vois pas partir et aller dans un autre club parce que je l'aime tellement, mais je réalise maintenant la différence entre les clubs avec une grande histoire et non."