La star du FC Barcelone est sortie des plans d'Al-Hilal lors de l'actuel mercato estival, grâce à l'ailier néerlandais Crysencio Summerville, dont l'arrivée en provenance de West Ham United est proche.

Des rapports de presse avaient confirmé qu'Al-Hilal était proche de s'attacher les services de Summerville lors de l'actuel mercato estival contre 80 millions d'euros, ce qui ferait de lui le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du championnat saoudien.

Le quotidien catalan « Sport » a indiqué que le recrutement de Summerville par Al-Hilal a mis fin à la possibilité d'engager l'ailier brésilien Raphinha en provenance du FC Barcelone lors de l'actuel mercato estival.

Le quotidien a précisé qu'Al-Hilal a abordé le mercato en plaçant Raphinha en tête de ses priorités, ayant mis sur la table une somme colossale afin de le recruter, que ce soit pour l'acheter au FC Barcelone ou concernant le salaire qu'il aurait perçu.

Toutefois, la volonté constante de l'ailier brésilien de rester au FC Barcelone sous la houlette de l'entraîneur allemand Hansi Flick a poussé le club saoudien à envisager le recrutement d'un nouvel ailier à sa place, et le choix s'est porté sur Summerville.

Ainsi, le maintien de Raphinha au FC Barcelone la saison prochaine est confirmé, du moins pour le moment, le club catalan clôturant l'un des dossiers les plus complexes de ces derniers temps.

Il convient de rappeler que Raphinha a affiché un niveau très élevé avec le FC Barcelone lors des deux dernières saisons, au point d'être l'un des principaux prétendants au Ballon d'or 2025, avant que le Français Ousmane Dembélé, ailier du Paris Saint-Germain, ne le remporte.