Solskjaer répond à Klopp sur l'arbitrage

Le boss de Liverpool avait remis en question le nombre de penaltys attribués aux Red Devils après la défaite de son club contre Southampton lundi.

Ole Gunnar Solskjaer a répondu à aux critiques de Jurgen Klopp de , affirmant que les managers qui palent des penaltys tentent d'influencer les arbitres.

Klopp a évoqué le nombre de penaltys octroyés cette saison à United après que son équipe ait perdu 1-0 contre lundi soir.

"J'entends maintenant que Manchester United a eu plus de pénalités en deux ans que moi en cinq ans et demi", a déclaré l'entraîneur de .

«Je ne sais pas si c'est de ma faute ou comment cela peut arriver.» United a reçu 11 pénaltys dans toutes les compétitions cette saison, dont six dans en championnat, tandis que l'équipe de Klopp en a reçu cinq en .

Mais peut-être que Klopp parlait davantage du fait que United a remporté 42 victoires toutes compétitions confondues depuis que Solskjaer a pris le relais en décembre 2018, par rapport à Liverpool, qui peut se targuer de 19 succès dans le même laps de temps.

"Je ne compte pas le nombre de penaltys qu'ils ont, donc s'ils veulent passer du temps à s'inquiéter du moment où nous nous faisons une faute dans la surface, je ne perds pas de temps là-dessus", a répondu Solskjaer lorsqu'on lui a posé des questions sur la fascination des autres managers pour l'arbitrage de Manchester United.

Klopp n’est pas le premier entraîneur à se plaindre. Le patron de , Frank Lampard, en a parlé lors de sa conférence de presse d'avant-match avant la demi-finale de la la saison dernière et Solskjaer pense que cela aurait pu avoir un impact sur la prise de décision de Mike Dean pendant le match, car il pensait qu'Anthony Martial aurait dû obtenir un coup de pied de réparation après une faute de Kurt Zouma.

"Je ne peux pas parler au nom des autres managers, pourquoi ils disent des choses comme ça", a déclaré Solskjaer. «Évidemment, j’ai senti que cela fonctionnait l’année dernière en demi-finale de la FA Cup parce que Frank en a parlé et avec ce penalty que nous aurions dû avoir et que nous n’avons pas obtenu. Alors peut-être que c’est une façon d’influencer les arbitres. Je ne sais pas, mais je ne m'en soucie pas. Quand on commet une faute sur nos joueurs, c'est un penalty. » Les Red Devils se rendront à Anfield le 17 janvier. On souhaite bien du courage à l'arbitre du match...