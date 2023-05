Solskjaer dézingue le vestiaire de Manchester United

Interviewé dans les colonnes de The Athletic, Ole Gunnar Solskjaer a chargé son ancien club Manchester United et dézingué l'ensemble du vestiaire.

Intronisé à la tête de l'équipe en 2018, Ole Gunnar Solskjaer avait profité de ses premiers pas prometteurs sur le banc mancunien pour transformer son intérim en contrat concret à Old Trafford. Limogé en 2021 pour manque de résultats, le Norvégien semble avoir gardé une certaine amertume envers son ancien club puisqu'il multiplie les critiques visant les Red Devils. Dans la dernière en date, il a tout simplement dézingué l'ensemble du vestiaire actuel.

Solskjaer adoube son vestiaire et dézingue le groupe actuel

Ce week-end, l'ancien attaquant norvégien s'est penché dans les colonnes de The Athletic dans le cadre d'un événement nommé « Une soirée avec Ole Gunnar Solskjaer » et s'est remémoré l'ambiance compétitive du vestiaire lorsqu'il était encore joueur des Red Devils : « C'était juste un vestiaire fantastique. Que des gagnants, qui détestaient perdre. Ils se sont disputés, comme vous devriez le faire, après de mauvais matchs. Vous deviez vous secouer tout le temps pour rester au niveau. »

Mais plus que de valoriser un contexte particulièrement propice aux succès et à la camaraderie, l'ancien entraîneur mancunien en a profité pour le comparer à l'ambiance actuelle à Manchester United, et il n'a pas hésité à dézingué le noyau version 2023 : « Si vous faites cela aux garçons maintenant, ils auront leur père, leur mère ou leur agent pour venir se plaindre. Ce sont des flocons de neige, ils n'auraient pas survécu dans ce vestiaire. »

Un manque de caractère qui ressort en effet par moments au sein de l'effectif d'Erik ten Hag mais que le Norvégien n'hésite pas non plus à gonfler pour régler ses comptes. Pour rappel, c'est une révolte des joueurs qui est à l'origine du limogeage de Solskjaer, les joueurs ne supportant plus la façon dont l'entraîneur communiquait avec eux. Alors, vérité crue ou règlement de comptes à distance? La réponse se trouve sans doute entre les deux.