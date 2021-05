Solskjaer demande à Pogba de rester

Le manager de Manchester United espère que son manager français ne quittera pas les Red Devils.

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a été interrogé sur le milieu de terrain vedette Paul Pogba et son avenir à Old Trafford.

Et Ole Gunnar Solskjaer, a insisté sur le fait qu'il voulait garder le França,s alors que les rumeurs se multuiplient sur son avenir. Pogba sera en fin de contrat à la fin de la saison prochaine et il y a eu des points d'interrogation sur la star française depuis que son agent Mino Raiola a affirmé que le temps de son client chez United était "terminé", en décembre dernier.

Lié à un retour de la Juventus et à un transfert au Real Madrid, Pogba a été inspiré pour United, deuxième de la Premier League et au bord de la finale de la Ligue Europa après la victoire 6-2 en demi-finale aller face à la Roma jeudi. . "Non, bien sûr que non", a déclaré Solskjaer lorsqu'on lui a demandé s'il voulait que le club tire profit de Pogba avec une vente à la fin de la saison, lui qui s'exprimait en conférence de presse avant la confrontation de dimanche contre les rivaux de Liverpool, en Premier League.

"J'ai toujours dit concernant Paul que j'aimais le diriger, que j'aimais l'entraîner, j'aime lui parler et j'aime aussi le défier parce qu'il est un gagnant. Il veut être meilleur et c'est pourquoi il écoute. Vous pouvez voir qu'il est s'amuse ici aussi. Il a le sourire aux lèvres. Il est important que nous nous traitions avec respect et j'essaie de traiter tout le monde avec le même respect. Mais il y a des joueurs que vous connaissez depuis qu'ils sont jeunes et c'est le cas de Paul: plus vous les connaissez depuis longtemps, plus il est facile d'avoir un lien avec eux."

L'article continue ci-dessous

Pogba a marqué six buts toutes compétitions confondues avec United cette saison, dont trois buts en Premier League et autant de passes décisives.

United a évité la défaite lors des deux rencontres face à Liverpool toutes compétitions confondues cette saison. La dernière fois que les coéquipiers de Pogba ont affronté les Reds jusqu'à trois fois en une saison sans perdre, c'était en 1998-99.

United accueillera Liverpool à Old Trafford ce dimanche pour un duel qui n'aura probablement que peu d'incidence sur le classement final de la Premier League, United étant actuellement à 13 points de Manchester City.