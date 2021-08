Solskjaer affirme que Varane a toujours été dans le moule de Manchester United

Le champion du monde tricolore avait déjà été proche de rejoindre les Red Devils il y a dix ans, avant de rejoindre le Real Madrid.

Raphaël Varane a toujours eu le profil d'un joueur classique de Manchester United avant son arrivée à Old Trafford, affirme Ole Gunnar Solskjaer.

Dix ans après avoir été repéré alors qu'il n'était encore qu'un jeune Lensois, l'international français a finalement rejoint les Red Devils, signant un contrat de quatre ans en provenance du Real Madrid, qui a été confirmé avant la déroute 5-1 de Leeds en Premier League le week-end dernier.

Depuis 2011, date à laquelle Sir Alex Ferguson a failli s'attacher ses services, Varane est devenu un défenseur central champion du monde, mais son nouveau manager estime que son comportement sur et en dehors du terrain a fait de lui un joueur de United bien avant qu'il ne franchisse la porte.

"Ce n'est pas un secret que nous étions proches - ou que nous étions là - quand il est parti au Real Madrid il y a 10 ans, a déclaré Solskjaer au site internet de United. Sir Alex était là pour leur parler et nous étions proches.

"Depuis ses performances sur le terrain, son attitude et son comportement en dehors du terrain, cela me dit que c'est un joueur de Man United. Et nous avons réussi à le convaincre d'avoir le sentiment d'être à Man United.

"Je pense que c'est dans son cœur depuis qu'il est allé au Real Madrid. Je pense qu'il avait un peu de sentiments pour Man United. Nous avons définitivement des sentiments pour lui depuis de nombreuses, nombreuses années."

Ayant maintenant pu se rapprocher de sa nouvelle recrue après son arrivée le week-end dernier, Solskjaer n'a eu que des mots aimables à l'égard de Varane, qui a remporté de nombreux trophées lors de son passage à Madrid, en plus de la Coupe du monde 2018 avec la France.

"Les victoires en Ligue des champions qu'il a eues, les victoires en Coupe du monde... tout en lui est fait de classe, a ajouté le Norvégien. C'est un défenseur rapide, fort, bon dans les airs, il peut jouer des deux pieds.

"La réponse courte est que tout en lui est ce que vous voulez. Il a été humble, il a été curieux. Il pose des questions. Il ne veut pas apprendre par une erreur dans le jeu, il veut l'apprendre sur le terrain d'entraînement avant d'entrer sur le terrain. Tout en lui est impressionnant."

Présenté le week-end dernier à l'occasion d'un retour au bercail contre Leeds, l'un de ses rivaux, Varane pourrait faire ses débuts avec United ce week-end, face à Southampton.

Les Red Devils se rendront dans le sud au St Mary's Stadium, après s'être placés en tête de la Premier League après la première semaine de championnat grâce au triplé de Bruno Fernandes et aux quatre passes décisives de Paul Pogba.

Les hommes de Solskjaer, qui sont sans doute parmi les plus proches rivaux de Manchester City dans la course au titre, seront déterminés à éviter tout faux pas sur la route en ce début de saison.