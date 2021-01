Solsjkaer : "Van de Beek est malheureux, mais il reste"

Le manager de Manchester United confirme que le milieu de terrain est malheureux, mais ajoute qu'il n'a pas de bon de sortie cet hiver.

Donny Van De Beek est malheureux à et on peut le comprendre. Barré par Bruno Fernandes et Paul Pogba au centre du pré, l'ancien joueur de l' Amsterdam n'a pas beaucoup de débouchés en équipe première.

«Je ne dirais pas que Donny est heureux, a admis Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse. Bien sûr qu'il veut jouer davantage, il est motivé et il pousse mais il fait son travail de la bonne manière.»

En plus de Fernandes et de Pogba, le duo Fred/ Scott McTominay fournit des garanties au centre du pré. Et il est difficile de remettre en question la tactique de Solskjaer alors que United caracole en tête du championnat anglais.

«Donny comprend les difficultés et les défis. Quand on est performant et qu'on a des joueurs qui jouent vraiment bien à son poste, on ne peut pas lui donner du temps de jeu juste comme ça. On sait qu'il est bon quand il joue.», estime-t-il.

«Il jouera sans doute contre et il sera peut-être le facteur X dans ce match, a tonné le manager norvégien au sujet du rendez-vous de prévu contre Liverpool. Il croit en ses qualités. Il est discret mais confiant. Au fond, il sait qu'il est suffisamment bon et qu'il doit juste attendre sa chance.»

Solskjaer a fourni un compliment de taille au joueur batave, qui va certainement lui redonne confiance en lui-même avant une deuxième partie de saison où les Red Devils auront besoin de tout le monde.

«Il me rappelle beaucoup moi-même quand je suis arrivé, a comparé le manager. (…) J'étais pareil avec Sir Alex. Quand il ne m'alignait pas, je comprenais et j'étais heureux de voir l'équipe gagner.», louange Solskjaer.