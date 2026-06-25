Sofiane Rahimi revient sur son moment historique à la Coupe du monde

Sofiane Rahimi a inscrit son nom dans les annales de la Coupe du monde 2026 en marquant son premier but avec le maillot de la sélection marocaine. Les « Lions de l’Atlas » ont battu Haïti 4-2 lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes.

Son but n’a pas seulement offert trois points au Maroc : il a aussi été décisif pour la qualification aux seizièmes de finale, la sélection terminant deuxième du groupe C derrière le Brésil, leader à la différence de buts.

Les autres buteurs marocains ont été Achraf Hakimi (39^e), Ismail Saibari (45+1) et Jassim Yassine (89^e).

Remplaçants entrés à la 70^e minute, Rahimi et Jassim ont chacun trouvé le chemin des filets pour sceller définitivement l’issue de la rencontre.

Selon le site de statistiques « Opta », le Maroc est devenu la première sélection africaine à compter deux remplaçants parmi les buteurs d’un match de Coupe du monde.

L’attaquant marocain a exprimé sa joie sur sa page Facebook officielle : « Je suis très heureux d’avoir marqué mon premier but en Coupe du monde, et surtout d’avoir contribué à la victoire de notre équipe nationale. »

Dans un message adressé aux supporters, il a ajouté : « Merci à vous tous pour votre amour et votre soutien indéfectible. »

Il a conclu son message par une déclaration pleine de détermination avant le prochain tour : « Il est maintenant temps de se tourner vers l’avenir et de se concentrer sur le match des 16es de finale… Toujours le Maroc ».