Snobé par The Best, Messi remporte un drôle de prix

Lionel Messi a été élu vendredi champion de la Paix 2020 par l'organisation caritative Peace & Sport.

La vedette du Barça et de l' Lionel Messi a été élu vendredi champion de la Paix 2020 par l'organisation caritative Peace & Sport, et succède au palmarès à Siya Kolisi, premier capitaine noir de l'équipe d' de rugby, et Blaise Matuidi.

"Le respect envers les autres est quelque chose que j'ai appris lorsque j'étais enfant et que j'essaie toujours d'appliquer sur le terrain de football", s'est réjouit le principal intéressé, cité dans un communiqué relayé par Peace & Sport.

"J'espère continuer à inspirer et soutenir les personnes issues de milieux défavorisés", a encore indiqué Leo Messi. Le natif de Rosario reçoit ce prix grâce aux réalsiations effectuées par, qui "favorise l'éducation et l'inclusion sociale d'enfants issus de milieux défavorisés dans le monde entier, notamment en , en Argentine, au Mozambique, en , au Kenya, en ou encore au Népal", souligne ainsi l'organisation.



À noter que Peace & Sport a également récompensé deux ONG (ISF Cambodge et TIBU ) ainsi que le Comité national olympique du Kosovo et la Chaîne Olympique pour leurs actions.

Pour rappel, jeudi soir, Robert Lewandowski a été sacré meilleur joueur de l'année FIFA ce jeudi devant les autres finalistes Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L'international polnais succède ainsi à Lionel Messi (le lauréat 2019), qui avait été bouté hors de la C1 cet été sur une fessée historique en quarts de finale, fessée à laquelle Lewandowski a d'ailleurs participé, puisque c'est le qui avait administré au Barça le fameux 8-2.

Messi a d'ailleurs fini troisième du classement The Best. On apprend en effet que Robert Lewandowski a récolté 52 points lors du vote pour le fameux trophée individuel, tandis que Ronaldo en a obtenu 38 et La Pulga 35.

Dans le onze du "Ballon d’or Dream Team" comme dévoilé lors de la cérémonie Fifa The Best, Lionel Messi est aussi champion de la paix 2020 et ça lui va bien.

En fin de bail au Barça en fin de saison, Messi avait annoncé l'été dernier vouloir quitter le club catalan. Avis aux amateurs.