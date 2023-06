Snobé par Messi, Xavi ne cache pas son amertume

L'entraîneur du FC Barcelone est revenu sur le choix de Lionel Messi, qui a annoncé son départ pour l'Inter Miami.

Alors qu'un retour de Lionel Messi au FC Barcelone faisait saliver tous les amoureux du club catalan, le champion du monde 2022 a finalement annoncé qu'il traverserait l'Atlantique pour rejoindre l'Inter Miami, la franchose de David Beckham. IUne désillusion pour son ancien coéquipier et ami Xavi, aujourd'hui aux commandes du Barça.

Xavi déçu mais compréhensif

Beau joueur, le technicien espagnol a réagi à cette annonce lors d'un point presse. "J'ai remarqué un changement chez lui ces derniers jours et ces dernières semaines. Il ne voit pas les choses aussi clairement et nous devons le respecter. Souvent, nous ne nous mettons pas dans la situation de l'autre, nous manquons d'empathie. Être Leo Messi n'est pas forcément facile. Il a vu que ce n'était pas le bon moment et ne veut pas de ce genre de pression, c'est normal".

"Nous étions tous impatients, d'abord lui, ensuite moi et enfin le club, a continué Xavi. Mais les choses n'ont pas fonctionné. On peut vouloir quelque chose, mais les circonstances ne s'y prêtent pas. Il voulait réduire le niveau de pression et de tension. Il veut une vie plus tranquille. C'est une décision personnelle et nous devons la respecter, c'est le meilleur joueur de l'histoire. J'étais convaincu que nous ferions du bon travail avec Leo ici. Je lui souhaite le meilleur. Il a décidé d'aller à l'Inter Miami, je le respecte", a conclu l'Espagnol.