Snobé par Conte, Tottenham a une nouvelle cible

Face à la non-venue de Conte sur le banc, Tottenham s’est mis en tête de finaliser l’arrivée de Ten Hag, malgré sa prolongation avec l’Ajax.

En nommant Ryan Mason de façon intérimaire sur le banc après le limogeage de José Mourinho, Tottenham avait les idées bien claires. Les Spurs comptaient sur le jeu des chaises musicales sur le marché des transferts des entraîneurs pour trouver leur bonheur. Pourtant, le club d’Hugo Lloris est toujours orphelin d’une tête pensante malgré les nombreux candidats.

On a d’abord parlé d’un retour de Mauricio Pochettino mais le flou est toujours aussi présent concernant ce possible come-back de l’entraîneur du PSG. Avec l’arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid, Antonio Conte s’est retrouvé coincé et l’option Tottenham semblait être devenue la plus intéressante pour l’Italien.

Les discussions ont eu lieu, ont été très avancées mais ne déboucheront finalement sur aucun accord. Vendredi, les deux parties ont décidé de ne pas aller plus loin à cause de divergences sur le projet sportif londonien ainsi que le futur d’Harry Kane, toujours annoncé sur le départ.

La piste Conte abandonnée, quelle solution pour les Spurs désormais ? A en croire le Mirror et le Daily Express, le club londonien souhaite revenir à une piste déjà évoquée pour l’après-Mourinho. Il s’agit d’Erik t’en Hag, l’entraîneur de l’Ajax.

Ce dernier avait été annoncé comme le favori pour prendre le relai de Mourinho à l’issue de la saison mais l’entraîneur néerlandais avait finalement prolongé jusqu’en 2023 avec l’Ajax. De quoi mettre un terme aux rumeurs d’une arrivée en Premier League.

Mais face à l’incertitude de trouver la perle rare, Tottenham n’a pas abandonné l’idée de faire le forcing, les dirigeants ayant été particulièrement séduits par la prestation des Ajacides lors des demi-finales de la Ligue des Champions en 2019 où il avait fallu un triplé retentissant de Lucas Moura pour voir les Spurs se qualifier pour la finale.

Etant obligé de jouer la Conference League la saison prochaine, Tottenham aura-t-il les arguments pour faire craquer Ten Hag ? Il y a en tout cas urgence dans le nord de Londres.