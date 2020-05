Slimani s’interroge sur son avenir

L’attaquant algérien Islam Slimani ne sait pas du tout où il évoluera la saison prochaine.

Islam Slimani arrive au terme de sa période de prêt à l’AS . En juin prochain, l’international algérien sera censé retourner à . À moins que la direction princière ne débourse le montant qui correspond à son indemnité de départ (10M€). Mais, aujourd’hui, ce n’est clairement pas la tendance.

Dans un entretien au site Le Score, et tout en assurant être serein, l’avant-centre de l’ASM a fait savoir qu’il était totalement dans le flou par rapport à son futur : « Le club ne m'a rien communiqué pour le moment et je trouve cela logique dans le contexte actuel. Personne ne peut prendre des décisions immédiates. En tout cas, mon contrat court jusqu'au 30 juin. [...] Dieu merci, je pense avoir réussi un bon parcours avec l'ASM. On verra par la suite ce qui va se passer. »

Dernièrement, le nom de Slimani a circulé du côté du Sporting CP. Le club lisboète chercherait à récupérer celui qui a tant brillé sous ses couleurs lors de la période entre 2013 et 2016.

Outre sa valeur marchande, Slimani peut décourager beaucoup de courtisans en raison de ses prétentions salariales. Le champion d’Afrique émarge à 380000€ par mois.