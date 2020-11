Slavia Prague - Nice 3-2, Nice s'incline à Prague

Opposé au Slavia, à Prague pour le compte de la 3e journée de la Ligue Europa, Nice peut avoir des regrets sur ses erreurs défensives.

Dans un Groupe C où les 4 clubs comptaient une victoire et une défaite, Nice se rendait à prague pour y défier le Slavia.

Ambitieux dans cette Europa League, les Aiglons se sont heurtés à une équipe coriace. Les locaux ouvraient d'ailleurs le score dès le quart d'heure de jeu.

Suite à un cafouillage de la défense des visiteurs, Kuchta rofitait de cette grossière erreur de l'arrière-garde du Gym et lançait les siens. Mais Nice ne lâchait rien et faisait jeu égal dans les duels avec la formation locale.

Les HJomems de Vieira allaient finir par recoller à la demi-heure de jeu. Gouiri combinait bien avec Rony Lopes, dont la remise pour le prodige niçois lui permettait de battre Kolar d'un petit ballon piqué.

Nice revenait donc, mais allait encore laisser filer son adversaire sur corner à deux minutes du repos. Masopust centrait côté gauche pour le coup de crâne de Sima qui battait Benitez, qui a hésité à sortir. 2-1, le score au repos. Le Slavia capitalisait bien sur les erreurs défensives des Niçois pour mener.

Les Tchèques monopolisaient le cuir en seconde période, et leur pressing posait des soucis aux Aiglons et à 20 minutes du terme, le Slavia accentuait son avance.

Le centre rasant devant le but signé Oscar profitait à Kuchta qui s'offrait un doublé en étant seul aux six mètres. De quoi tuer la révolte niçoise dans l'oeuf, même si N'Doye réduisait le score en toute fin de rencontre (90+3e).

Les hommes de Vieira ne pouvait plus revenir et s'inclinent 3-2 avec des regrets sur leurs erreurs défensives. Dans une poule où les quatre équipes étaient à égalité de points après deux rencontres, les Niçois auraient pu faire une bonne affaire. Et la semaine noire se poursuit pour les clubs français...