Slavia Prague - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Slavia Prague vs Lille

Le Slavia Prague et Lille s’affrontent mercredi en barrage retour de la Ligue des Champions. Les dernières infos ici.

L’UEFA s’apprête à effectuer le tirage au sort de la nouvelle formule de la Ligue des Champions, jeudi prochain. Mais avant, il reste des dernières places à aller chercher lors des barrages ces mardi et mercredi. Seul club français concerné par ces barrages de C1, le LOSC va tenter de valider son billet pour la compétition lors de la manche retour contre le Slavia Prague, ce mercredi.

Lille pour la confirmation, le Slavia prêt à renverser les Dogues

Défait par les Dogues à l’aller, le Slavia Prague veut logiquement inverser la tendance, mercredi. Les Tchèques pourront d’ailleurs compter sur le soutien de leur public, cette fois-ci. En plus, hormis la défaite contre Lille, le Slavia était une série de quatre victoires consécutives toute compétitions confondues. Le club de Tchéquie veut donc renouer avec la victoire et valider ainsi son accession à la Ligue des Champions. Cependant, le Slavia sera face à une équipe rarement intimidée par la ferveur d’un public adverse.

Les Dogues ont en effet décroché leur qualification pour les barrages après un nul (1-1) sur le stade du Fenerbahçe lors du tour précédent (2-1 à l’aller). Victorieux lors du barrage aller face au Slavia Prague (2-0), le LOSC veut poursuivre sur sa bonne dynamique mercredi contre les Tchèques. Les hommes de Bruno Genesio restent notamment sur une série de cinq matchs sans défaite (4 victoires et un nul). L’enjeu est donc encore plus grand pour Lille qui est à un pas de valider sa qualification en Ligues des Champions.

Horaire et lieu du match

Slavia Prague – Lille

Barrage retour de Ligue des Champions

Lieu : epet Arena

A 21h française

Les compos probables du match Slavia Prague - Lille

Slavia Prague : Kinsky – Holes, Ogbu, Zima – Masopust, Dorley, Zafeiris, Diouf – Schranz, Chory, Provod

Lille : Chevalier – Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson – Santos, Andre, Haraldsson, Zhegrova – Cabella – David

Sur quelle chaîne suivre le match Slavia Prague - Lille ?

La rencontre entre le Slavia Prague et le LOSC sera à suivre ce mercredi 28 août 2024 à partir de 21h sur Canal+Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.