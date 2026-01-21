Slavia Prague - FC Barcelone : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est une soirée décisive qui attend le FC Barcelone à Prague. Après avoir vu sa série de 11 victoires consécutives brisée net à Anoeta, le club catalan n'a plus le droit à l'erreur s'il veut éviter les barrages. Actuellement 15e de la phase de ligue avec 10 points, le Barça doit impérativement remporter ses deux derniers matchs (Slavia Prague, puis Copenhague) pour espérer intégrer le Top 8 qualificatif direct, synonyme de repos en février. "La calculatrice est en marche", titre la presse catalane, consciente que le goal-average pourrait être déterminant dans un classement très serré où treize points pourraient ne pas suffire. Hansi Flick l'a martelé en conférence de presse : "Nous voulons gagner chaque match... l'objectif est de gagner la Ligue des Champions", refusant de céder à la panique après le revers en championnat.

Lewandowski en quête de son premier but européen

Ce déplacement est aussi l'occasion pour Robert Lewandowski de briser une malédiction inhabituelle. Le buteur polonais, troisième meilleur réalisateur de l'histoire de la compétition (105 buts), n'a toujours pas marqué lors de cette phase de ligue, une disette inédite depuis son arrivée au Barça. Après avoir été ménagé en Copa, il a l'opportunité de débloquer son compteur face à une équipe du Slavia qui encaisse beaucoup (3-0 contre Tottenham récemment). Sans Ferran Torres (blessé aux ischio-jambiers) ni Lamine Yamal (suspendu pour ce match), le poids de l'attaque reposera sur lui et Raphinha, de retour dans le onze et favori pour occuper le flanc droit.

Le piège du froid et de l'intensité tchèque

Le véritable adversaire du Barça pourrait être le thermomètre. Avec des températures annoncées entre -1 et -5 degrés au coup d'envoi, les Catalans vont découvrir l'hiver tchèque. Hansi Flick a pris les devants en adaptant la préparation : "Nous avons décidé de voler plus tôt pour nous acclimater... il faudra courir pour se réchauffer". Cette boutade cache une réalité tactique : le Slavia est une équipe qui met une pression intense, "défend très bien et presse très haut", comme l'a analysé le coach allemand. Les joueurs se sont entraînés bien couverts à l'Eden Arena, conscients que l'adaptation à ces conditions hostiles sera aussi importante que la tactique.

Un groupe sous la menace des suspensions

Au-delà du résultat, la discipline sera scrutée. Quatre joueurs clés sont sous le coup d'une suspension pour le dernier match décisif contre Copenhague : Gerard Martín, Frenkie de Jong, Marc Casadó et Fermín López. Dans un match qui s'annonce physique face à une équipe qui joue sa survie (33e au classement, besoin vital de points), la gestion des cartons sera cruciale pour ne pas hypothéquer l'avenir. Le Barça voyage avec sa direction au grand complet, Laporta en tête, signe de l'importance capitale de cette rencontre pour la suite de la saison.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Slavia Prague

Après plus d’un mois sans match officiel, le Slavia Prague aborde la réception du FC Barcelone sans inquiétude particulière sur le plan médical ou disciplinaire. Aucun nouveau blessé ni suspendu n’est à signaler, et le staff tchèque dispose d’un groupe presque au complet pour ce rendez-vous européen. Seuls Matous Srb et Dominik Javorcek manquent toujours à l’appel, absents de longue date.

Sur le terrain, Mojmir Chytil devrait occuper un rôle important dans le dernier tiers, lui qui totalise déjà huit buts en 22 apparitions cette saison. Le véritable métronome reste toutefois Lukas Provod, auteur de cinq buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues, incontournable dans l’entrejeu offensif. Tomas Chory, meilleur buteur de l’équipe avec neuf réalisations, pourrait en revanche débuter sur le banc, le Slavia privilégiant un onze plus mobile pour tenter de bousculer le Barça.

Infos sur l'équipe du FC Barcelone

Le FC Barcelone se déplace à Prague pour affronter le Slavia en Ligue des champions avec un effectif remanié mais compétitif. Suspendu après un carton jaune reçu lors de la précédente journée européenne, Lamine Yamal manquera ce rendez-vous, tout comme Ferran Torres, forfait pour une blessure musculaire à la cuisse droite. Gavi et Andreas Christensen restent indisponibles, tandis que Marc-André ter Stegen n’a pas été retenu dans le groupe.

La principale bonne nouvelle concerne le retour de Raphinha. Absent en Liga face à la Real Sociedad par précaution, le Brésilien est de nouveau apte et postule à une place dans le onze, possiblement dans l’axe offensif. Marcus Rashford pourrait démarrer sur un côté, tandis que Fermín López est pressenti pour accompagner l’animation offensive. Hansi Flick devrait s’appuyer sur un onze équilibré, avec l’objectif de sécuriser la qualification malgré un contexte hostile et des conditions climatiques exigeantes à Prague.

