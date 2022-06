Skriniar inclus dans le deal pour Lukaku ?

Le défenseur slovaque Milan Skriniar pourrait figurer dans un échange qui permetterait à Romelu Lukaku de retourner à l’Inter.

Chelsea a exprimé son intérêt pour le défenseur de l'Inter Milan, Milan Skriniar. Ce dernier est très convoité en ce moment puisqu’il figurerait aussi dans le viseur du PSG.

Le quotidien britannique Daily Mail affirme que Chelsea s'est renseigné sur la possibilité d'inclure Skriniar dans une transaction qui verrait Romelu Lukaku partir dans l'autre sens.

L’Inter prêt à des sacrifices pour Lukaku

Il semble maintenant de plus en plus probable que Lukaku ne fera pas d’autre saison du côté de Stamford Bridge. Et que le joueur qui a couté 120M€ aux Blues va retrouver son ancienne équipe de l’Inter, un an seulement après l’avoir quittée.

L'Inter espère reprendre Lukaku sous forme de prêt, mais pourrait faire baisser considérablement le montant de l'indemnité permanente en incluant des joueurs en guise de compensation. Skriniar a une valeur marchande évaluée à 80M€ par les dirigeants des Nerazzurri et c’est pourquoi il pourrait être inclus dans le troc. Le club champion d’Italie aurait d’ailleurs rejeté une offre de Paris pour son arrière slovaque.

L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, cherche désespérément des renforts défensifs après les départs de Rudiger et Christensen et cette transaction pourrait convenir aux deux parties.