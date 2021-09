Sir Alex Ferguson révèle le joueur qu’il aurait aimé signer à Manchester United

A Manchester United, Ferguson a tout gagné mais il aurait aimé pouvoir entraîner Paul Gascoigne, qui a finalement choisi Tottenham.

Sir Alex Ferguson a désigné Paul Gascoigne comme le joueur qu'il a toujours regretté d'avoir manqué à Manchester United.

Les Red Devils étaient prêts à acheter le milieu de terrain offensif de Newcastle en 1988 et Gascoigne a écrit dans son autobiographie qu'il avait promis à Ferguson qu'Old Trafford serait sa destination.

Mais Gascoigne a fini par rejoindre Tottenham et a passé quatre ans dans le nord de Londres avant de quitter l’Angleterre pour la Lazio.

Gascoigne n'a pas tenu promesse

Ferguson pense que l'ancienne star anglaise aurait été mieux à United qu'aux Spurs et il est déçu que son équipe n'ait pas pu obtenir sa signature.

Interrogé sur le joueur qu'il regrette d'avoir raté, Ferguson, qui a dirigé United pendant 27 ans, a déclaré au podcast UTD : "En réalité, vous devez dire qu'il n'y en a qu'un qui me vient toujours à l'esprit et c'est Gascoigne."

"Il était absolument fantastique. Je pense que si nous l'avions eu, il aurait eu une grande carrière, je le pense vraiment. Je ne dis pas qu'il n'a pas eu une bonne carrière mais il aurait eu une meilleure carrière avec nous."

"Nous avions des joueurs de la régions de Newcastle dans notre équipe comme Bryan Robson, Steve Bruce et Bobby Charlton. Sir Bobby aurait été un mentor fantastique pour lui parce que c'est un homme fantastique et même Gary Pallister, bien qu'il soit de Middlesbrough et je sais qu'ils ne le considèrent pas comme un Geordie... quelqu'un qui comprend la culture comme Gary le ferait."

"Il a promis de signer pour nous et je suis parti en vacances. J'ai reçu un appel de Martin Edwards disant qu'il avait signé à Tottenham. Il a signé à Tottenham parce qu'ils ont acheté une maison à sa mère pour 80 000 £ et, mon cher, je ne pouvais pas le croire, vous savez. C'était un joueur fantastique."

Man Utd a-t-il manqué Wesley Sneijder ?

Wesley Sneijder est un nom qui a toujours suscité l'intérêt de Man Utd à l'époque de Ferguson.

Le club de Premier League aurait trouvé un accord avec l'Inter pour un montant de 40 millions d’euros pour le milieu de terrain offensif en 2011, bien que Ferguson ait insisté à l'époque sur le fait qu'ils n'avaient "aucun intérêt réel" pour lui.

L’Ecossais de 79 ans a confirmé à nouveau qu'ils n'avaient pas l'intention de le faire venir à Old Trafford, en disant : "Cela a été évoqué à plusieurs reprises, mais nous n'avons jamais été intéressés par Sneijder.​"

"Je ne sais pas d'où vient cette idée, mais il y en a beaucoup. Chaque dimanche, dans The People , quand je suis arrivé, ils jetaient des noms tout le temps, vous savez."