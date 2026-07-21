Simeone présente ses excuses et félicite l'Espagne : « Il n'y a pas de mots pour décrire cette douleur »

Giuliano Simeone, la star de la sélection argentine, a présenté ses excuses aux supporters de son pays pour « ne pas avoir pu leur ramener le trophée », après la défaite face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro en finale de la Coupe du monde. Il a également félicité la sélection sacrée.

Simeone a déclaré, dans une publication sur son compte du réseau social « Instagram », accompagnée d'une photo de lui sur la pelouse, après être entré en jeu en seconde période à la place de Rodrigo De Paul : « Il n'y a pas de mots pour décrire la douleur que je ressens en ces instants. Je m'excuse simplement de ne pas avoir pu vous ramener le trophée. »

Il a ajouté : « Je remercie les supporters argentins pour tout leur soutien tout au long de la Coupe du monde, dans les tribunes et de loin. »

Le joueur de l'Atlético Madrid a également adressé un message à ses coéquipiers en sélection, dirigés par l'entraîneur Lionel Scaloni, en déclarant : « Merci à ce groupe d'avoir absolument tout donné à chaque match, et de s'être battu corps et âme pour plus de 46 millions d'Argentins. »

Le fils de Diego Simeone, qui l'entraîne au club espagnol et a assisté aux différents matchs disputés par Giuliano avec l'Argentine lors de la Coupe du monde, a précisé : « Aujourd'hui est un moment triste, mais je suis convaincu qu'avec le temps, nous nous souviendrons avec fierté de tout ce que nous avons vécu ensemble dans ce tournoi. »

Giuliano Simeone a conclu son message en félicitant la sélection sacrée, en déclarant : « Félicitations à l'Espagne pour la Coupe du monde. »

Le milieu de terrain de 23 ans a disputé trois matchs lors de la Coupe du monde 2026 : il a débuté comme titulaire face à la Jordanie en phase de groupes et face à l'Angleterre en demi-finale, avant d'entrer en jeu en finale face à l'Espagne.