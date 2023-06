Simeone préfère Mbappé à Haaland ou Vinicius

L'entraîneur de l'Atlético a son petit avis sur le meilleur joueur du monde actuellement. Il vote pour Kylian Mbappé plutôt qu'Haaland ou Vinicius.

Après une nouvelle saison impressionnante sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a toujours autant d'admirateurs à travers le monde.

Et le débat fait rage pour savoir quel est le meilleur joueur d'une nouvelle génération particulièrement talentueuse, à l'image d'Erling Haaland, Vinicius Jr ou d'autres.

" Mbappe au Real et Messi de retour à Barcelone, ce serait fantastique"

Interrogé par la Cadena COPE en Espagne, l'entraîneur de l'Atlético Madrid Diego Simeone a donné un avis tranché sur le sujet : "Avec ce qu'il fait, je vois Vinicius Junior gagner le Ballon d'Or, mais entre lui et Mbappé ? Mbappé 100%. 100% !

"Et entre Mbappé et Haaland ? Mbappé. Il fait tout bien, c'est fou. Nous ne pouvons pas le signer, Madrid signe toujours les meilleurs. Pour le championnat espagnol, Mbappe au Real et Messi de retour à Barcelone, ce serait fantastique".

Une situation qui, si elle se produit, réduirait tout de même les chances des Colchoneros et de leur tacticien argentin d'être sacrés champions d'Espagne.