Simeone contredit Flick : l'image est claire... et nous attendons une explication

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, estime que l'arbitre a omis d'expulser Gerard Martin, joueur du FC Barcelone, lors du match qui a opposé les deux équipes dimanche soir en Liga.

L'Atlético Madrid s'est incliné 1-2 face à son visiteur, le FC Barcelone, au stade « Metropolitano », avant que les deux équipes ne s'affrontent à nouveau mercredi au stade « Spotify Camp Nou » lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Le début de la seconde mi-temps a été marqué par un incident arbitral controversé : l’arbitre espagnol Mateo Busquets a brandi un carton rouge à l’encontre de Gerard Martin pour un tacle violent sur le joueur de l’Atlético Tiago Almada au milieu du terrain, mais il est revenu sur sa décision après avoir consulté la vidéo et s’est contenté d’un carton jaune.

L'incident a suscité de vives protestations de la part de l'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone, qui avait d'abord applaudi la décision, alors que les deux équipes étaient à égalité après l'expulsion de Nicolás González en fin de première mi-temps, avant d'exploser de colère face à ce revirement.

Interrogé sur cette action lors de la conférence de presse, Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, a déclaré : « Ce geste ne méritait pas un carton rouge... Pour moi, Gerard a touché le ballon et il n'y a tout simplement pas eu de faute. »

Simeone s'étonne que le joueur de Barcelone n'ait pas été expulsé

Mais Simeone avait un autre avis. Interrogé lors de la conférence de presse sur la question de savoir si Martin aurait dû être expulsé, il a expliqué : « On m’a dit et j’ai vu une action similaire lors du match entre Betis et Rayo, et la commission des arbitres a confirmé par la suite qu’elle méritait l’expulsion. Il n’y a pas grand-chose à dire, l’action est claire : il est intervenu trop tard, il a piétiné le pied et la cheville, et nous devons attendre l’explication de la commission pour que les choses soient claires à l’avenir.

Dans d'autres déclarations sur DAZN, il a ajouté : « Je préfère ne pas en parler. Ce que nous dirons ne changera rien. Ne perdons pas de temps, parlons de choses utiles. Chacun exprimera son opinion… Et quand la scène est aussi claire, il n'y a pas besoin de parler. »

Interrogé sur l’impact de la non-expulsion de Martin, l’entraîneur argentin a répondu « On peut parler de deux mi-temps différentes. En première mi-temps, nous avons livré une très bonne performance, avec des occasions pour les deux équipes, une bonne pression et une bonne construction du jeu, puis il y a eu l’expulsion, qui était justifiée dans le cas de Nico. Nous nous sommes accrochés à la possibilité d’un hors-jeu, mais la technologie vidéo ne peut pas intervenir dans le cas d’un deuxième carton jaune. »

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Il a ajouté : « Quant à la deuxième mi-temps, ce fut un tout autre match. Nous avons défendu du mieux possible, mais nous n’avons pas réussi à attaquer comme nous le voulions. Au final, nous avons encaissé un but sur un rebond, et peut-être qu’avec tous ces efforts, nous méritions le match nul. »

Simeone a toutefois souligné que son équipe « n’avait pas été lésée », précisant : « Les erreurs font partie du jeu, tout comme nous commettons des erreurs en tant qu’entraîneurs et joueurs. Lors du match entre le Betis et Rayo, on a dit que la même action méritait un carton rouge, et ici aussi, c’était flagrant. L’ont-ils vu ou non ? Oui, ils l’ont vu. »

Au sujet de l'expulsion de Nico González, joueur de l'Atlético de Madrid, pour avoir fait un tacle sur Lamine Yamal, Simeone a révélé : « L'arbitre m'a dit qu'il s'agissait de deux cartons jaunes, donc d'une expulsion, et il avait raison. Quand le deuxième carton jaune est évident, il n'y a pas besoin de discuter. »

Mais l’arbitre a consulté la VAR pour sortir un carton rouge direct au joueur au lieu d’un deuxième carton jaune, et à ce sujet, il a déclaré : « Je ne sais pas, j’ai vu un carton jaune puis un autre, et donc un carton rouge. Nous marchions ensemble et il m’a dit qu’il s’agissait de deux cartons jaunes. »

Simeone a poursuivi : « Dès sa première intervention, il était clair qu’il s’agissait au moins d’un carton jaune, et donc d’une expulsion. L’action était claire, je ne pense pas qu’elle mérite un carton rouge direct, mais elle mérite l’expulsion avec le deuxième carton. Il a fait un bon match, à l’exception de cette action. Je suis satisfait de sa performance, et je ne considère pas que ce soit un carton rouge direct. Les interventions sont évidentes, que ce soit celle-ci ou celles qui ont eu lieu en deuxième mi-temps. »