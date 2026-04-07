Simeone avant le match contre Barcelone : « Peu importe qui nous affronte »

Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, s'est exprimé sur le match très attendu qui opposera son équipe à Barcelone, demain mercredi, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Simeone a ouvert la conférence de presse consacrée à ce match, qui s'est tenue ce mardi, en évoquant Antoine Griezmann et en se demandant s'il était le meilleur joueur qu'il ait entraîné : « Je lui suis très reconnaissant. C'était un ailier qui ne faisait que courir sur la ligne... Nous avons commencé à lui parler de jouer plus en profondeur... Il possède une condition physique incroyable. Je le considère comme l'un des meilleurs footballeurs que j'ai jamais entraînés. »

À propos des discussions motivantes avec Griezmann : « Nous avons discuté à de nombreuses reprises. Je suis son entraîneur et il m’a toujours témoigné cette affection. Il m’a fait part de ce qu’il ressentait, et j’ai compris… Et ensuite, il y a le match. »

À propos de l’affrontement contre Barcelone sous la houlette de l’entraîneur Hansi Flick : « C’est un adversaire redoutable. Nous connaissons leurs capacités, et ils n’ont perdu qu’un seul match sur les 23 qu’ils ont disputés. Nous sommes là pour rivaliser, et pour attirer l’adversaire dans la zone où nous pouvons lui faire mal. »

Il a évoqué le point faible de Barcelone : « J'espère que nous pourrons le mettre en évidence demain à partir de 9 heures du matin (heure de la dernière préparation), et que vous pourrez le voir sur le terrain. Nous savons qui nous allons affronter. Nous devons continuer à aller de l'avant, peu importe qui se dresse devant nous. »

Quant au fait que l'Atlético de Madrid attaque mieux qu'il ne défend : « Toutes les équipes qui attaquent mieux ont tendance à moins bien défendre, et Barcelone en fait partie. Ils ont la capacité de marquer beaucoup de buts, ce qui sert leur style de jeu. Nous passons nous aussi par là ; actuellement, nous attaquons mieux que nous ne défendons. »

Quant aux joueurs menacés de suspension : « Je ne m’intéresse pas et je ne me préoccupe pas de la question des avertissements (cartons jaunes). »

Il a également évoqué l’idée d’aligner Griezmann lors de ce match : « L’idée de faire jouer Antoine m’est venue il y a six heures. C’était l’occasion de mettre l’entraîneur de côté et de laisser transparaître le côté humain. »

Interrogé sur l’état de forme du gardien Jan Oblak, il a répondu : « Il s’entraîne bien, mais il a encore besoin d’un peu de temps, et c’est Juan Musso qui jouera. Nous espérons qu’il sera prêt pour le match contre Séville. »

Il a conclu en évoquant son rêve de remporter la Ligue des champions : « Je ne pense qu'au match contre Barcelone demain ».