Silvio Berlusconi rêve de voir Kylian Mbappé en Série A !

Ce lundi, Silvio Berlusconi a confié qu'il aimerait voir Kylian Mbappé rejoindre le championnat d'Italie.

Bien qu'il ait prolongé avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025 l'été dernier, Kylian Mbappé reste l'un des joueurs les plus convoités de la planète football, si ce n'est le plus convoité. Auteur d'une très grande Coupe du monde au Qatar et devenu capitaine des Bleus, l'international français a encore renforcé sa cote de popularité. Aujourd'hui, tous les clubs rêvent de recruter le champion du monde 2018 mais peu en ont réellement les moyens.

Berlusconi rêve de Mbappé et Haaland

Cela n'empêche pas certains de rêver. C'est le cas de Silvio Berlusconi. Dans les années 1990, l'homme d'affaire italien aurait sans doute eu les moyens pour attirer le natif de Bondy au grand AC Milan, mais les temps ont bien changé. Désormais président du club de Monza (13è de Série A), l'ancien président des Rossoneri aimerait toutefois voir le prodige français évoluer dans le championnat italien. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, il a affirmé vouloir voir Mbappé ou Erling Haaland en Série A. "Haaland ou Mbappé. Ils sont le présent mais aussi l’avenir du football", a-t-il lancé.

Si cela venait à se faire, l'homme de 86 pourrait espérer voir Mbappé évoluer dans son club de coeur. L'attaquant tricolore avait en effet annoncé que s'il venait à traverser les Alpes, ce serait pour jouer sous le maillot Rouge et Noir.