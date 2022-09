Silvestre : "Deschamps n’a pas son onze type en tête"

Mikael Silvestre estime que le gros problème de Didier Deschamps avant le Mondial c’est qu’il n’a pas de visibilité sur son onze idéal.

L’ex-international Mikael Silvestre s’est confié sur l’actualité des Bleus dans un long entretien accordé à Betting Expert. Il a évoqué la mission de Didier Deschamps, le statut d’Olivier Giroud et aussi les répercussions du dernier match perdu en Ligue des Nations contre le Danemark.

« Didier Deschamps n'a pas de onze de départ établi et c'est problématique »

"Je pense qu'il (Didier Deschamps) a besoin d'établir le onze de départ qui a manqué ces derniers mois. Avec les blessures de certains joueurs, je pense que, sur le terrain, nous n'avons pas un onze de départ identifié et c'est un peu problématique. Nous ne sommes pas sûrs de savoir qui va commencer à l'arrière droit, à l'arrière gauche".

"Les seuls joueurs que nous connaissons avec certitude sont probablement Mbappé, Lloris, Varane et Benzema. Les autres ? Il y a des points d'interrogation partout. Peut-être que Dembélé commencera, mais à cause des blessures, il est difficile de choisir un onze de départ."

« Karim Benzema doit jouer d’entrée et Giroud commencer sur le banc »

"Je pense que Giroud peut faire partie du groupe à condition qu'il accepte le rôle de débuter sur le banc. Je pense qu'il a acquis de la maturité et qu'il marque pour le Milan. Même s'il n'a pas marqué lors de la Coupe du monde 2018. Il est à trois buts du record de Thierry Henry, meilleur buteur de l'équipe nationale. Mais Benzema est en course pour le Ballon d'Or. Cela résume son niveau. Il est au sommet en ce moment. Nous avons donc besoin d'un Benzema en forme, et peut-être de Giroud sur le banc, nous verrons."

« La défaite contre le Danemark ne me rassure pas »

"C'était donc une période étrange pour le sélectionneur car il y avait beaucoup de blessures. L'équipe est déjà jeune, mais il y avait plus de jeunes joueurs impliqués. Donc un mélange de résultats et de performances - collectivement et individuellement. Ces dix jours ont été très éprouvants pour l'équipe."

"Quand vous perdez contre le Danemark, que vous allez affronter en phase de groupe de la Coupe du monde, ce n’est pas rassurant. Je sais que deux équipes vont se qualifier, mais quand même, ça ne se présente pas bien. Ça ne vous donne pas beaucoup de confiance."

"Peut-être que c'est une bonne chose de se regarder dans le miroir avant d'entrer dans la compétition. Et certainement, ça va réveiller tout le monde, car c'est un risque quand on est le vainqueur du tournoi précédent, on peut être trop sûr de soi parfois. Maintenant, c'est le contraire qui va se produire. Nous devons gagner en confiance."