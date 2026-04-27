« Si les discussions avec l’Ajax et le PSV aboutissent, pourquoi pas ? »

Ismaël Baouf a grandement contribué à la promotion du SC Cambuur en Vriendenloterij Eredivisie. Il semble donc que ce ne soit qu’une question de temps avant que ce défenseur central talentueux ne passe à l’étape supérieure, peut-être même dès cet été.

Le défenseur central de 19 ans l’assure dans l’Algemeen Dagblad : « J’aimerais contribuer à la saison de Cambuur en Eredivisie. Mais si l’Ajax ou le PSV se manifestent et que les discussions avancent bien, pourquoi pas ? »

Le défenseur central, déjà sacré champion du monde U20 avec le Maroc l’an passé et récemment entré dans le groupe de l’équipe A, espère désormais disputer la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

« Si cela ne tenait qu’à moi, j’aimerais vraiment y aller. C’est le rêve de tout garçon de jouer à la Coupe du monde », déclare Baouf, qui attend toujours de disputer ses premières minutes sous les couleurs du demi-finaliste de la Coupe du monde 2022.

Un atout non négligeable pour Baouf est la présence de Mohamed Ouhabi sur le banc marocain : l’entraîneur dirigeait déjà la sélection U20 victorieuse en octobre dernier.

« Cela peut faciliter le processus de sélection, mais au final, c’est ce que l’on montre sur le terrain qui fait la différence. J’espère avoir ma chance », déclare le défenseur central plein d’espoir de Cambuur.

Sous contrat avec le promu frison jusqu’en milieu d’année 2028, avec une option de prolongation d’une saison, Baouf est estimé à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt.