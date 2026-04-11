« Si Jorthy Mokio est malin, il rompra avec cette direction »

Henk Spaan se félicite de la prolongation du contrat de Jorthy Mokio à l’Ajax. Le chroniqueur du Het Parool l’a fait savoir dans sa rubrique quotidienne.

Dans sa rubrique « Spaan donne des notes », il lui attribue un 8/10. Le journaliste souligne un détail significatif : « Le site Transfermarkt indique généralement l’agent ou la société qui représente un footballeur professionnel. Pour Mokio, rien. »

Spaan salue le fait que le joueur soit allé voir Jordi Cruijff de sa propre initiative pour exprimer son désir de rester, mettant fin aux rumeurs infondées sur des prétendues exigences salariales démesurées.

« Maintenant que la sagesse est descendue comme une langue de feu, nous pouvons heureusement à nouveau le juger sur ses qualités footballistiques, qui sont incontestables. L’agacement s’est dissipé d’un trait de plume », affirme Spaan.

Le chroniqueur hollandais conclut toutefois par un conseil : « Le fait que Mokio ait voulu rester est surtout une bonne chose pour lui. S’il est malin, il rompra avec son management, à moins qu’il ne s’agisse de son frère ou de son père. On ne met pas sa famille à la porte comme ça. »

Sous contrat jusqu’en milieu de saison 2026-2027, le jeune Belge de 18 ans devait initialement être cédé cet été pour éviter une perte financière ; ce scénario n’est désormais plus à l’ordre du jour. Jeudi, l’Ajax a officialisé la prolongation de Mokio jusqu’en milieu de saison 2030-2031 au Johan Cruijff ArenA.

Recruté gratuitement auprès du KAA Gent lors du mercato hivernal 2024, le joueur, qui compte une sélection avec les Diables Rouges, avait alors choisi l’Ajax plutôt que le PSV.