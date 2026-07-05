La première période de Brésil - Norvège, en huitièmes de finale de la Coupe du monde, n'a guère été enthousiasmante, selon l'analyse du studio de la NOS. Mais Sherida Spitse va encore plus loin dans sa critique.

La rencontre se résume pour l’instant à un jeu de contres. « Si Cruijff s’est retourné dans sa tombe après Pays-Bas-Maroc, Pelé en fait de même ce soir », lance Pierre van Hooijdonk.

« On assiste simplement à un Brésil qui se contente de contre-attaquer. Où est passée la Seleção si souvent admirée pour son jeu offensif et fantaisiste ? Il n’en reste rien ce soir. Oui, c’est la touche italienne d’Ancelotti », conclut Van Hooijdonk.

« Ils possèdent une grande qualité, mais ils craignent de se projeter vers l’avant. Comme tant d’autres », constate Van Hooijdonk. Youri Mulder, lui, s’agace contre la Norvège : « Ces passes en rond, ça donne mal à la tête. Ils ont Sørloth et Haaland, et même les coups francs sont joués courts… Mais qu’est-ce qui leur passe par la tête ? On veut quand même aller de l’avant, marquer un but, non ? »

Spitse en rajoute alors une couche. « Le rythme du football féminin, hein ? », réagit-elle. Le présentateur Gert van ‘t Hof n’en croit pas ses oreilles. « Mais qu’est-ce que tu racontes ?! Sherida Spitse ! »

« On a toujours un commentaire à faire sur ce point, mais là, ce n’est pas terrible non plus », ajoute Spitse. « Si ça ne fait pas de vagues… », conclut Van ‘t Hof.