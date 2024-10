Shakira a toujours le coeur brisé à cause de Piqué

Shakira a réagi à sa douloureuse séparation avec l'ex-star du FC Barcelone Gerard Piqué, en déclarant que « la vie m'a pris un mari ».

Après 11 ans et deux enfants ensemble, il a été annoncé en juin 2022 que la popstar colombienne et son partenaire vainqueur de la Coupe du monde prendraient des directions différentes. Bien qu'ils aient qualifié Piqué de « mari », le couple ne s'est jamais marié.

Compte tenu des raisons avancées pour expliquer leur séparation, les relations entre les deux hommes sont parfois devenues tendues - Shakira se mettant à tirer sur Piqué dans ses chansons, tandis que l'ancien défenseur international espagnol a affirmé que la « vérité » concernant leur séparation n'avait jamais été dite.

CE QUE SHAKIRA A DIT

Shakira a maintenant confié à GQ Espagne le chagrin qu'elle a enduré en voyant une relation à long terme prendre fin : « J'ai réalisé que l'amitié est plus longue que l'amour. Je ne le savais pas. La vie m'a pris un mari mais m'a donné tellement d'amis. Je ne me suis jamais sentie aussi aimée, aussi soutenue que par mes amis. J’ai dû faire quelque chose de bien dans la vie pour avoir autant de gens qui m’aiment. Ces amitiés sont là depuis 20 ans ou même certaines nouvelles qui sont à toute épreuve. Ce sont les récompenses de la vie. Quand il y a tant de douleur, Dieu serre mais il vous laisse respirer. »

Shakira a ajouté sur le sentiment de deuil qu’elle ressentait après s’être séparée du père de ses deux fils, Milan et Sasha : « Pendant de nombreux mois après ma séparation, j’ai gardé le silence, essayant de commencer mon deuil, mais je n’ai pas vraiment pu commencer à faire mon deuil avant de commencer à écrire de la musique. C’était ma façon de guérir. Et cela continue de l’être. Le deuil est un processus qui n’est pas linéaire. Il est plein de pics et de vallées. »

Elle a poursuivi en disant comment elle voit désormais l’amour : « Ce n’est plus pareil. L’amour d’un partenaire m’a déçue. Cela a affecté mon idiosyncrasie. Il est inévitable, du moins pour le moment, que j’aie perdu confiance en l’autre. Le processus de guérison est long. Il me faudra plusieurs albums ! »

Piqué est en couple depuis 37 ans avec Clara Chia Marti, 25 ans. Il est toujours impliqué dans plusieurs projets sportifs, dont The Kings League, tandis que Shakira concentre une grande partie de son attention sur la musique.